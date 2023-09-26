Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів підсумкову телефонну розмову з генералом Марком Міллі у його чинному статусі. На перемовинах також був присутній генерал Чарльз Браун, який незабаром очолить Обʼєднаний комітет начальників штабів США.

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Про що говорили генерали

Залужний поінформував американських генералів про перебіг оборонних та наступальних операцій.

Наші воїни не допустили втрати жодної позиції. На деяких напрямках, незважаючи на шалений опір противника, продовжуємо рухатися вперед,

– зауважив він.

Головнокомандувач пояснив американським колегам, що зараз потрібно ЗСУ. Серед основних потреб він вказав ППО, артилерію та боєприпаси.

В кінці розмови Залужний подякував Марку Міллі за службу для України від особистого імені та від імені українських солдатів.

Зверніть увагу! Чарльз Браун незабаром стане наступником Марка Міллі. Він отримав посаду голови Об'єднаного комітету начальників штабів завдяки більшості голосів американських сенаторів.

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