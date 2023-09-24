Про це 24 Каналу заявив громадський і політичний діяч зі США Юрій Рашкін, зауваживши, що в американському ЗМІ неймовірно важливо чути про успіхи ЗСУ від українського генерала.

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"Чим краще будуть справи йти в України – тим більше це допоможе друзям України підтримати додаткову допомогу, яка збільшується від США, коли буде голосування щодо бюджету", – наголосив Рашкін.

У цьому сенсі, переконаний громадський і політичний діяч зі США, контрнаступ України має важливе значення.

Журналісти, військові за цим стежать – і це дуже добре. Як зазвичай у нашій країні (США – 24 Канал), ті, хто спеціалізується на зовнішній політиці, можуть за цим легко стежити,

– сказав Юрій Рашкін.

Пересічні американці також продовжують підтримувати Україну у війні з Росією.

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