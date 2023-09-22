Про ситуацію біля Кліщіївки розповів начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш. Він наголосив, що нині залізниця перебуває під постійними обстрілами.
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Євлаш наголосив, що біля Кліщіївки тривають інтенсивні бої. Лише за минулу добу ворог здійснив 534 обстріли на цій ділянці фронту, а також відбулося 8 бойових зіткнень.
Зараз там ідуть важкі бої в районі залізниці. Залізниця знаходиться також під постійними артилерійськими пострілами як їхніми, так і нашими. Не можна сказати, що вони контролюють прямо повністю залізницю. Про те і ми зараз намагаємося закріпитися аби повністю вже відбити в окупантів будь-які напрями просуватися на цьому напрямку і залізниця була наша,
– повідомив Євлаш.
ЗСУ продовжують завдавати росіянам чималих втрат на Бахмутському напрямку. Протягом доби біля Кліщіївки ліквідували 204 окупанти, низку артилерійських систем, в тому числі одну з найбільших – 2С7 "Піон".
Що відбувається на Бахмутському напрямку
- Звільнення на Бахмутському напрямку населених пунктів Кліщіївка й Андріївка, а також закріплення на здобутих рубежах відкриває для Сил оборони певні перспективи щодо подальшого просування. Євлаш повідомив, що ЗСУ взяли під вогневий контроль трасу Горлівка – Бахмут. За його словами, ця артерія постійно та досить ефективно використовувалась росіянами для постачання їхнього угруповування у Бахмуті.
- Військовий експерт Роман Світан наголосив, що ЗСУ на Бахмутському напрямку створили хороший рубіж оборони, вздовж якого можна рухатися і на північ у бік Бахмута, і на південь у бік Горлівки. Він припускає, що найближчим часом ми побачимо штурми Бахмута українськими військами з півдня і рух далі на Курдюмівку в бік Горлівки й Гольмівського.
- На пресконференції у Вашингтоні Володимир Зеленський заявив, що Бахмут обов'язково звільнять від окупантів. Президент також сподівається, що найближчим часом звільнять ще 2 міста. Він не став називати їхні назви, але наголосив, що ЗСУ мають дуже комплексний план.