Про ситуацію біля Кліщіївки розповів начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш. Він наголосив, що нині залізниця перебуває під постійними обстрілами.

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Євлаш наголосив, що біля Кліщіївки тривають інтенсивні бої. Лише за минулу добу ворог здійснив 534 обстріли на цій ділянці фронту, а також відбулося 8 бойових зіткнень.

Зараз там ідуть важкі бої в районі залізниці. Залізниця знаходиться також під постійними артилерійськими пострілами як їхніми, так і нашими. Не можна сказати, що вони контролюють прямо повністю залізницю. Про те і ми зараз намагаємося закріпитися аби повністю вже відбити в окупантів будь-які напрями просуватися на цьому напрямку і залізниця була наша,

– повідомив Євлаш.

ЗСУ продовжують завдавати росіянам чималих втрат на Бахмутському напрямку. Протягом доби біля Кліщіївки ліквідували 204 окупанти, низку артилерійських систем, в тому числі одну з найбільших – 2С7 "Піон".

Що відбувається на Бахмутському напрямку