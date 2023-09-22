О ситуации возле Клещеевки рассказал начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш. Он подчеркнул, что в настоящее время железная дорога находится под постоянными обстрелами.
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Евлаш подчеркнул, что возле Клещеевки продолжаются интенсивные бои. Только за минувшие сутки враг совершил 534 обстрела на этом участке фронта, а также произошло 8 боевых столкновений.
Сейчас там идут тяжелые сражения в районе железной дороги. Железная дорога находится также под постоянными артиллерийскими выстрелами, как их, так и нашими. Нельзя сказать, что они контролируют прямо полностью железную дорогу. О том и мы сейчас пытаемся закрепиться, чтобы полностью уже отразить у оккупантов любые направления продвигаться на этом направлении и железная дорога была наша,
– сообщил Евлаш.
ВСУ продолжают наносить россиянам немалые потери на Бахмутском направлении. За сутки возле Клещеевки ликвидировали 204 кафира, ряд артиллерийских систем, в том числе одну из крупнейших - 2С7 "Пион".
Что происходит на Бахмутском направлении
- Увольнение на Бахмутском направлении населенных пунктов Клещеевка и Андреевка, а также закрепление на полученных рубежах открывает для Сил обороны определенные перспективы дальнейшего продвижения. Евлаш сообщил, что ВСУ взяли под огневой контроль трассу Горловка – Бахмут. По его словам, эта артерия постоянно и достаточно эффективно использовалась россиянами для снабжения их группировки в Бахмуте.
- Военный эксперт Роман Свитан подчеркнул, что ВСУ на Бахмутском направлении создали хороший рубеж обороны, вдоль которого можно двигаться и к северу в сторону Бахмута, и к югу в сторону Горловки. Он предполагает, что в ближайшее время мы увидим штурмы Бахмута украинскими войсками с юга и движение дальше на Курдюмовку в сторону Горловки и Гольмовского.
- На пресс-конференции в Вашингтоне Владимир Зеленский заявил, что Бахмут обязательно освободят от оккупантов. Президент также надеется, что в ближайшее время уволят еще 2 города. Он не стал называть их названия, но подчеркнул, что у ВСУ очень комплексный план.