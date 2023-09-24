Об этом 24 Каналу заявил общественный и политический деятель из США Юрий Рашкин, отметив, что в американском СМИ невероятно важно слышать об успехах ВСУ от украинского генерала.

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"Чем лучше будут дела идти в Украины – тем больше это поможет друзьям Украины поддержать дополнительную помощь, которая увеличивается от США, когда будет голосование по бюджету", – подчеркнул Рашкин.

В этом смысле, убежден общественный и политический деятель из США, контрнаступление Украины имеет очень важное значение.

Журналисты, военные за этим следят – и это очень хорошо. Как обычно в нашей стране (США – 24 Канал), те, кто специализируюется на внешней политике, могут за этим легко следить,

– сказал Юрий Рашкин.

Простые американцы также продолжают поддерживать Украину в войне с Россией.

Как американцы относятся к успехам ВСУ на поле боя: смотрите видео

Контрнаступление ВСУ: главное