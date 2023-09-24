Об этом 24 Каналу заявил общественный и политический деятель из США Юрий Рашкин, отметив, что в американском СМИ невероятно важно слышать об успехах ВСУ от украинского генерала.
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"Чем лучше будут дела идти в Украины – тем больше это поможет друзьям Украины поддержать дополнительную помощь, которая увеличивается от США, когда будет голосование по бюджету", – подчеркнул Рашкин.
В этом смысле, убежден общественный и политический деятель из США, контрнаступление Украины имеет очень важное значение.
Журналисты, военные за этим следят – и это очень хорошо. Как обычно в нашей стране (США – 24 Канал), те, кто специализируюется на внешней политике, могут за этим легко следить,
– сказал Юрий Рашкин.
Простые американцы также продолжают поддерживать Украину в войне с Россией.
Как американцы относятся к успехам ВСУ на поле боя: смотрите видео
Контрнаступление ВСУ: главное
- Вооруженные Силы Украины прорвали оборону врага недалеко от Вербового, что в Пологовском районе в Запорожской области. Об изменениях на фронте рассказал CNN командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский. Впрочем, аналитики считают, что враг еще имеет укрепленные позиции вблизи этого населённого пункта.
- Также украинский генерал прогнозирует в будущем еще больший прорыв. По его словам, наступательные действия активизируются тогда, когда украинская армия освободит Токмак.
- Украинские армейцы продолжают наступать на Юге и Востоке. В Институте изучения войны убеждены, что это мешает оккупантам перекидывать свои силы и формировать резервы.
- ВСУ освободили Клещеевку и Андреевку на Бахмутском направлении. Возле деоккупированной Клещеевки продолжаются тяжелые бои недалеко от железной дороги. Этот участок очень важен, ведь так россияне поставляют свои силы.