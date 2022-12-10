У російському Канську повістку надіслали 12-річному хлопцю
У Росії в Красноярському краї повістку надіслали 12-річному хлопчику. Дитина повинна з'явитися у військкомат.
Так, у місті Канськ Красноярського краю повістку отримав 12-річний школяр. У повістці мовиться, що дитина має з'явитися у військкомат для початкової постановки на військовий облік. Про це пишуть російські ЗМІ.
До теми В одному з районів Москви військкомат влаштував облаву на призовників
Батьки в шоку від ситуації
Повістка підписана А. Кисельовим, чиє прізвище та ініціал збігаються з даними військового комісара Канську Олександра Кисельова. Адреса військкомату на фото повістки також збігається із реальною.
Ситуація така, дитині 12 років, прийшла повістка з канського військового комісаріату... наскільки мені не зраджує пам'ять, то на початковий облік ставлять з років 16 – 17... питання... навіщо дитину просять з'явитися у військкомат і стати на військовий облік? Або щось змінилося?,
– розповів автор публікації у соцмережах.
У Росії повістки періодично приходять шестикласникам
У коментарях під постом припустили, що це помилка військового комісаріату і поділилися схожими історіями.
Це помилка військкомату. Таке, на жаль, буває. Синові теж у 6 класі принесли повістку додому. Подивився офіцер, що дитина і пішов. На цьому все закінчилося,
– розповів один із коментаторів.
У військкоматі Канська ситуацію прокоментувати не змогли. Місцевих журналістів попросили передзвонити у понеділок.
У Росії готують нову хвилю мобілізації
- У Генштабі ЗСУ повідомляли, що у грудні росіяни хочуть почати нову хвилю мобілізації, однак планують проводити її приховано, щоб це не викликало протести серед росіян. Російська влада все заперечує, проте про це повідомляють і так звані "опозиційні" ЗМІ країни-терористки. Також варто взяти до уваги той факт, що у Росії досі мобілізують людей, хоч часткова мобілізація там "офіційно завершилась" наприкінці жовтня.
- Також в українській розвідці повідомили, що Кремль почав підготовку до мобілізації 17-річних юнаків з тимчасово окупованих територій України.