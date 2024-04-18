Допомога у борг: що треба знати про новий законопроєкт у США

Палата представників оприлюднила текст нового законопроєкту про підтримку України, анонсованого Майком Джонсоном. Голосування очікують ввечері в суботу. Коротко пройдемось по основних моментах та інших важливих деталях.

Крига нарешті скресла

Новий законопроєкт суттєво не відрізняється від того, що раніше ухвалив Сенат. Туди заклали близько 61 мільярда доларів для України. З військового – на програми PDA, USAI, і поповнення запасів США. Це дозволить Пентагону надавати Києву зброю зі своїх складів і закуповувати її в індустрії.

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Відмінності від сенатської версії? Економічну допомогу пропонують надавати в борг. Втім, у президента будуть повноваження цей борг пробачити. Перші 50% можна буде списати після виборів у листопаді. Інші 50% – не раніше 2026 року. Тому тут багато залежатиме від результатів виборів.

Ще одна відмінність – заклик до президента надати Києву далекобійні ракети ATACMS. Це положення додав республіканський конгресмен Маккол – втім, воно не має обов'язкового характеру. Тому кінцеве рішення тут все одно буде за Білим домом і Пентагоном.

Також у тексті законопроєкту є так звана "Стратегія для України", де мовиться про те, що метою США має бути допомога Україні перемогти у війні.

На додачу до цього, Палата представників оприлюднила ще один – окремий законопроєкт про використання вилучених російських активів на користь України.

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Що далі? Конгресмени мають час до суботи, щоб ознайомитись із документом. Також у них є можливість вносити правки. З одного боку – це намагання заручитись більшою підтримкою різних груп. З іншого – може затягнути процес голосування й ускладнити збір голосів.

Джо Байден уже заявив, що підтримує законопроєкт Джонсона. Принаймні у тому вигляді, в якому ми його побачили зараз. Якщо його ухвалить Палата представників, а потім повторно – Сенат, президент пообіцяв без зволікань його підписати.

Сам Майк Джонсон у коментарях пресі додав те, про що пів року говорили люди, які закликали його до дій: "Допомога Україні зараз критично важлива. Путін продовжить маршувати Європою, якщо йому це дозволити. Я краще пошлю в Україну кулі, ніж наших хлопців".