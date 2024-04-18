Крига нарешті скресла

Новий законопроєкт суттєво не відрізняється від того, що раніше ухвалив Сенат. Туди заклали близько 61 мільярда доларів для України. З військового – на програми PDA, USAI, і поповнення запасів США. Це дозволить Пентагону надавати Києву зброю зі своїх складів і закуповувати її в індустрії.

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Відмінності від сенатської версії? Економічну допомогу пропонують надавати в борг. Втім, у президента будуть повноваження цей борг пробачити. Перші 50% можна буде списати після виборів у листопаді. Інші 50% – не раніше 2026 року. Тому тут багато залежатиме від результатів виборів.

Ще одна відмінність – заклик до президента надати Києву далекобійні ракети ATACMS. Це положення додав республіканський конгресмен Маккол – втім, воно не має обов'язкового характеру. Тому кінцеве рішення тут все одно буде за Білим домом і Пентагоном.

Також у тексті законопроєкту є так звана "Стратегія для України", де мовиться про те, що метою США має бути допомога Україні перемогти у війні.

На додачу до цього, Палата представників оприлюднила ще один – окремий законопроєкт про використання вилучених російських активів на користь України.

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Що далі? Конгресмени мають час до суботи, щоб ознайомитись із документом. Також у них є можливість вносити правки. З одного боку – це намагання заручитись більшою підтримкою різних груп. З іншого – може затягнути процес голосування й ускладнити збір голосів.

Джо Байден уже заявив, що підтримує законопроєкт Джонсона. Принаймні у тому вигляді, в якому ми його побачили зараз. Якщо його ухвалить Палата представників, а потім повторно – Сенат, президент пообіцяв без зволікань його підписати.

Сам Майк Джонсон у коментарях пресі додав те, про що пів року говорили люди, які закликали його до дій: "Допомога Україні зараз критично важлива. Путін продовжить маршувати Європою, якщо йому це дозволити. Я краще пошлю в Україну кулі, ніж наших хлопців".