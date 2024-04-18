Лед наконец-то тронулся

Новый законопроект существенно не отличается от того, что ранее принял Сенат. Туда заложили около 61 миллиарда долларов для Украины. Из военного – на программы PDA, USAI, и пополнение запасов США. Это позволит Пентагону предоставлять Киеву оружие со своих складов и закупать его в индустрии.

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Отличия от сенатской версии? Экономическую помощь предлагают предоставлять в долг. Впрочем, у президента будут полномочия этот долг простить. Первые 50% можно будет списать после выборов в ноябре. Остальные 50% – не раньше 2026 года. Поэтому здесь многое будет зависеть от результатов выборов.

Еще одно отличие – призыв к президенту предоставить Киеву дальнобойные ракеты ATACMS. Это положение добавил республиканский конгрессмен Маккол – впрочем, оно не имеет обязательного характера. Поэтому конечное решение здесь все равно будет за Белым домом и Пентагоном.

Также в тексте законопроекта есть так называемая "Стратегия для Украины", где говорится о том, что целью США должна быть помощь Украине победить в войне.

В дополнение к этому, Палата представителей обнародовала еще один – отдельный законопроект об использовании изъятых российских активов в пользу Украины.

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Что дальше? У конгрессменов есть время до субботы, чтобы ознакомиться с документом. Также у них есть возможность вносить правки. С одной стороны – это попытка заручиться большей поддержкой различных групп. С другой – может затянуть процесс голосования и усложнить сбор голосов.

Джо Байден уже заявил, что поддерживает законопроект Джонсона. По крайней мере в том виде, в котором мы его увидели сейчас. Если его примет Палата представителей, а затем повторно – Сенат, президент пообещал без проволочек его подписать.

Сам Майк Джонсон в комментариях прессе добавил то, о чем полгода говорили люди, которые призывали его к действиям: "Помощь Украине сейчас критически важна. Путин продолжит маршировать по Европе, если ему это позволить. Я лучше пошлю в Украину пули, чем наших ребят".