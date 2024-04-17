Россияне считают гражданских – легитимной целью

Таких ударов было уже немало на нашей памяти за 2 года большой войны. Более того, можно считать, что Владимир Путин и его армия будут применять ракеты против мирного населения и в течение следующих лет войны. Это не война с армией, это война с населением.

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Путин, при поддержке россиян, воспринимает Украину как мятежную провинцию собственной империи, которая должна быть наказана за неповиновение и неготовность воспринимать концепцию восстановления российской государственности в границах СССР 1991 года.

Не удивляйтесь, когда российские пропагандисты говорят своим зрителям, что "наших на территории Украины уже не осталось", что те, что хотели быть частью "русского мира" уже переехали в Россию или находятся на оккупированных территориях. Так россияне готовятся к мысли о борьбе с мирным населением, которая будет продолжаться и в дальнейшем. Легитимными целями для российских военных являются именно мирные граждане Украины.

Эта ситуация еще раз напоминает нам насколько Украина нуждается в системах ПВО. На Западе не скрывают, что не желают собственного участия в войне России с Украиной, потому что опасаются ядерного конфликта. В Госдепе США, Совбезе США об этом говорят открытым текстом. Это официальная позиция и американской администрации, и лидеров западных стран. Этим успешно пользуется Путин.

Но если существует страх и четкая политическая позиция, что Запад не допустит прямого столкновения с Россией, то выводом из такой ситуации должно быть предоставление Украине дополнительных систем ПВО, дополнительных батарей Patriot, дополнительных ракет для систем ПВО, которые уже есть в Украине.

Системы ПВО для Украины – это фактор выживания

Даже если представить, что активная фаза боевых действий в Украине закончится, а политического решения ситуации так и не удастся найти, территория Украины долгие годы будет оставаться под обстрелами ракет и дронов России. Конец войны может не быть окончанием ракетных атак, а это означает, что Украина может быть в такой ситуации, как Израиль, который десятилетиями борется с этими ракетными атаками. Украина на долгие годы должна превратиться в крепость, способную защитить себя от смерти.

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Системы ПВО для Украины являются таким же важным фактором выживания народа, как и фортификации, которые должны защитить контролируемую сегодня легитимным украинским правительством территорию страны от вероятного наступления россиян с целью оккупации новых украинских территорий и уничтожения украинской государственности.

Удар по Чернигову еще раз напоминает, каковы политические и военные цели России, ее власти, армии и ее народа. Это убийство, уничтожение государства, готовность уничтожать инфраструктуру.

Именно поэтому мы сейчас с таким интересом смотрим за тем, что происходит в США, насколько США удастся восстановить механизм помощи Украине. Этот механизм должен помочь нашей армии остановить российского агрессора, настроенного на долгие годы войны. Только помощь Запада может его истощить и заставить задуматься об окончании войны в обозримом будущем.

Чернигов – это еще одно напоминание, что на самом деле Россия думает об истории и наследии. Древний город Руси, один из главных ее цивилизационных центров, доказательство государственности и цивилизации на протяжении тысячелетий обстреливается "Искандерами" этой самой страны, которая по непонятным причинам претендует на преемственность Руси. Каждой ракетой снова напоминает нам что никакой преемственности не было и нет.