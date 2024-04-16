Россия срывает контракты на поставку оружия

В Буркина-Фасо активно работают российские военные специалисты, для борьбы с боевиками "Ансарул Ислам" и группами туарегов привлекаются наемники ЧВК "Вагнера" и, возможно, военнослужащие африканского корпуса. В конце концов, именно там корпорация "Росатом" намерена построить АЭС.

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На первый взгляд, россияне укрепились и пустили корни. Но последние новости заставили понервничать администраторов сразу нескольких "российско-африканских" телеграм-каналов. Повод более чем забавный.

Итак, правительство Буркина-Фасо купило в Турции несколько БпЛА Bayraktar и один "Прапороносный рейдер", известный у нас как Bayraktar Akinci. Тот самый, в котором используются украинские турбовинтовые двигатели АИС-450.

То есть получается, что капитал Траоре берет деньги у россиян (как помощь, гуманитарные гранты, военную помощь), но платит за оружие туркам. Ввиду всего, это не единственный кейс. То есть Турция со своими системами вооружения начинает активную экспансию в регионе.

Для Кремля это неприятно вдвойне, поскольку торговля оружием является едва ли не единственной стабильной сферой взаимодействия, которая гарантировала постоянный интерес элит ряда африканских государств к сотрудничеству с Россией. Типичным примером такого можно назвать, например, Алжир или Анголу, которые экономически (да и политически) завязаны на государства ЕС (Ангола так же на Китай), но наличие российских оружейных поставок гарантировало "уважение" местных элит к российским политическим интересам.

Но на фоне войны в Украине российский ВПК не может удовлетворить и экспортный спрос. Причем не только для Африки – Россия фактически сорвала поставки своей бронетехники, средств ПВО и самолетов даже самопровозглашенному президенту Беларуси Александру Лукашенко. Это, кстати, сыграло положительную роль с точки зрения взятия в эксплуатацию белорусских и белорусско-китайских разработок.

В Африканских государствах своего развитого сектора оборонной промышленности обычно нет (кроме ЮАР и еще 2 – 3 государств). Зато есть зоны конфликтов. Соответственно, уход поставщика, пусть не современного, но дешевого оружия, заставляет искать других партнеров.

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Этим пытается воспользоваться та же Турция, которая расширяет свои поставки сразу в нескольких государствах. Не отстает и Китай, развивая программу военно-технического сотрудничества и, зачастую бесплатно передает свое устаревшее вооружение партнерам.

Если война в Украине продлится хотя бы еще год, Россия рискует потерять ряд контрактов оружия на континенте. А тот, кто поставляет вооружение местным правительствам, часто может претендовать на роль "приоритетного партнера". Сейчас борьба за африканский рынок оружия только начинается. И России в этом направлении остается роль зрителя. Возможно, раздосадованного, но именно зрителя, кусающего локти от досады, но ничего сделать не способного.

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К гонке подключается и Лукашенко. Точнее, белорусский госизвовоенпром через партнеров в ОАЭ и раньше активно поставлял вооружение. Причем не всегда открыто. Например, в том же Судане на вооружении обеих сторон противостояния есть белорусская броня и автомобильная техника, хотя официальных поставок туда не было.

Уход России создает возможности кратного увеличения объемов торговли оружием. Причем в коммуникации с Кремлем белорусская сторона будет представлять свою активность как "попытку не дать недружественным странам забрать африканский рынок у России". В реальности спокойно рубя "живой доллар" в согласии с Пекином и Анкарой. Тем более, что именно эти две силы рассматриваются в Минске как ключевые партнеры, способные уравновесить влияние Москвы.