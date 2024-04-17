Росіяни вважають цивільних – легітимною ціллю

Таких ударів було вже чимало на нашій пам'яті за 2 роки великої війни. Ба більше, можна вважати, що Владімір Путін і його армія застосовуватимуть ракети проти мирного населення і впродовж наступних років війни. Це не війна з армією, це війна з населенням.

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Путін, за підтримки росіян, сприймає Україну як бунтівну провінцію власної імперії, яка має бути покарана за непокору і неготовність сприймати концепцію відновлення російської державності в кордонах СРСР 1991 року.

Не дивуйтеся, коли російські пропагандисти говорять своїм глядачам, що "наших на території України вже не залишилося", що ті, що хотіли бути частиною "русского міру" вже переїхали у Росію або перебувають на окупованих територіях. Так росіяни готуються до думки про боротьбу з мирним населенням, яка буде продовжуватися і надалі. Легітимними цілями для російських військових є саме цивільні громадяни України.

Ця ситуація ще раз нагадує нам наскільки Україна потребує систем ППО. На Заході не приховують, що не бажають власної участі у війні Росії з Україною, бо побоюються ядерного конфлікту. У Держдепі США, Радбезі США про це говорять відкритим текстом. Це офіційна позиція і американської адміністрації, і лідерів західних країн. Цим успішно користується Путін.

Але якщо існує страх і чітка політична позиція, що Захід не допустить прямого зіткнення з Росією, то висновком з такої ситуації має бути надання Україні додаткових систем ППО, додаткових батарей Patriot, додаткових ракет для систем ППО, які вже є в Україні.

Системи ППО для України – це фактор виживання

Навіть якщо уявити, що активна фаза бойових дій в Україні закінчиться, а політичного вирішення ситуації так і не вдасться знайти, територія України довгі роки залишатиметься під обстрілами ракет та дронів Росії. Кінець війни може не бути закінченням ракетних атак, а це означає, що Україна може бути в такій ситуації, як Ізраїль, який десятиліттями бореться з цими ракетними атаками. Україна на довгі роки має перетворитися на фортецю, здатну захистити себе від смерті.

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Системи ППО для України є таким самим важливим фактором виживання народу як і фортифікації, які мають захистити контрольовану сьогодні легітимним українським урядом територію країни від ймовірного наступу росіян з метою окупації нових українських територій і знищення української державності.

Удар по Чернігову ще раз нагадує, якими є політичні й воєнні цілі Росії, її влади, армії та її народу. Це вбивство, знищення держави, готовність знищувати інфраструктуру.

Саме тому ми зараз з такою цікавістю дивимося за тим, що відбувається у США, наскільки США вдасться відновити механізм допомоги Україні. Цей механізм має допомогти нашій армії зупинити російського агресора, налаштованого на довгі роки війни. Тільки допомога Заходу може його виснажити й змусити замислитися про закінчення війни в осяжному майбутньому.

Чернігів – це ще одне нагадування про те, що насправді Росія думає про історію і спадщину. Древнє місто Русі, один з головних її цивілізаційних центрів, доказ державності і цивілізації упродовж тисячоліть обстрілюється "Іскандерами" цієї самої країни, яка з незрозумілих причин претендує на спадкоємність Русі. Кожною ракетою знову нагадує нам що ніякої спадкоємності не було і немає.