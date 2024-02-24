Допомагає вбивати українців: власником заводу в Липецьку є наближений до Путіна олігарх

У Новолипецькому металургійному комбінаті вночі 24 лютого спалахнула потужна пожежа. Як з'ясувалося, власником цього підприємства є наближений до Путіна олігарх.

Мовиться про найбагатшого олігарха Росії Владіміра Лісіна. Про це повідомили джерела 24 Каналу у спецслужбах.

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Лісін є власником Новолипецького металургійного комбінату

Співрозмовники зазначили, що саме Владімір Лісін є власником Новолипецького металургійного комбінату, який є найбільшим сталеливарним заводом у країні-агресорці. Російський олігарх, за даними видання Forbes входить до трійки найбагатших людей країни.

Зокрема, статки Лісіна за рік війни зросли з 18,4 мільярда доларів США до 22 мільярдів.

До цього журналісти "Радіо Свободи" звертали увагу, що Лісін, який не потрапив під санкції Заходу, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну продовжив виконувати держзамовлення для пенітенціарної служби. Також комбінат продовжував постачати копмлектування заводу, який розробляє і випускає радіолокаційні системи управління артилерією Військово-морського флоту країни-агресорки.

Автори матеріалу з'ясували, що завод Лісіна щонайменше до 2019 року постачав сталь державним виробникам ядерних боєприпасів у Росії. А у 2022 – 2023 роках Новолипецький металургійний комбінат щонайменше 8 разів перемагав у тендерах на постачання сталі для державних органів Росії.

Сім тендерів було укладено на постачання анізотропної та нізотропної сталі для виправної колонії № 1 у Костромській області на загальну суму 66,2 мільйона рублів (729 тисяч доларів США). Восьмий тендер, укладений під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну, стосувався постачання ізотопної сталі для АТ "Ізумруд" у Владивостоці. "НЛМК" став переможцем тендеру, оголошеного "Ізумрудом" 25 травня 2022 року, без проведення конкурентної процедури.

Предметом закупівлі стала неіржавна сталь у зливках та інших первинних формах для виготовлення різної продукції. Сам завод "Ізумруд" працює у військово-оборонному комплексі й розробляє, зокрема, системи управління артилерією, двигуни для безпілотників та системи скидання вибухівки з БпЛА.

Таким чином Лісін став безпосереднім спонсором агресії Росії в Україні й потурав Путіну, допомагаючи в наданні необхідних компонентів для створення зброї.

Водночас завод "Ізумруд", ключовий гравець російського військово-промислового комплексу, зіткнувся з санкціями з боку Великої Британії в лютому 2023 року й України у квітні того ж року.

Попри це, у пресслужбі "НЛМК" зазначили, що, мовляв, продовжували постачати сталь на "Ізумруд" до травня 2022 року для буцімто цивільного використання в таких продуктах, як побутова техніка. У відповідь на запити пресслужба заводу заявила, що вони продають сталь "тільки для цивільного використання на внутрішньому ринку і не обмежують споживачів без поважних причин".

Пожежа на "НЛМК" є роботою ГУР МО та СБУ