Помогает убивать украинцев: владельцем завода в Липецке является приближенный к Путину олигарх

В Новолипецком металлургическом комбинате ночью 24 февраля вспыхнул мощный пожар. Как выяснилось, владельцем этого предприятия является приближенный к Путину олигарх.

Речь идет о самом богатом олигархе России Владимире Лисине. Об этом сообщили источники 24 Канала в спецслужбах.

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Лисин является владельцем Новолипецкого металлургического комбината

Собеседники отметили, что именно Владимир Лисин является владельцем Новолипецкого металлургического комбината, который является крупнейшим сталелитейным заводом в стране-агрессоре. Российский олигарх, по данным издания Forbes входит в тройку самых богатых людей страны.

В частности, состояние Лисина за год войны выросло с 18,4 миллиарда долларов США до 22 миллиардов.

До этого журналисты "Радио Свободы" обращали внимание, что Лисин, который не попал под санкции Запада, после полномасштабного вторжения России в Украину продолжил выполнять госзаказ для пенитенциарной службы. Также комбинат продолжал поставлять комплектующие заводу, который разрабатывает и выпускает радиолокационные системы управления артиллерией Военно-морского флота страны-агрессора.

Авторы материала выяснили, что завод Лисина минимум до 2019 года поставлял сталь государственным производителям ядерных боеприпасов в России. А в 2022 – 2023 годах Новолипецкий металлургический комбинат минимум 8 раз побеждал в тендерах на поставку стали для государственных органов России.

Семь тендеров было заключено на поставку анизотропной и низотропной стали для исправительной колонии № 1 в Костромской области на общую сумму 66,2 миллиона рублей (729 тысяч долларов США). Восьмой тендер, заключен во время полномасштабного вторжения России в Украину, касался поставки изотопной стали для АО "Изумруд" во Владивостоке. "НЛМК" стал победителем тендера, объявленного "Изумрудом" 25 мая 2022 года, без проведения конкурентной процедуры.

Предметом закупки стала нержавеющая сталь в слитках и других первичных формах для изготовления различной продукции. Сам завод "Изумруд" работает в военно-оборонном комплексе и разрабатывает, в частности, системы управления артиллерией, двигатели для беспилотников и системы сброса взрывчатки с БпЛА.

Таким образом Лисин стал непосредственным спонсором агрессии России в Украине и потворствовал Путину, помогая в предоставлении необходимых компонентов для создания оружия.

В то же время завод "Изумруд", ключевой игрок российского военно-промышленного комплекса, столкнулся с санкциями со стороны Великобритании в феврале 2023 года и Украины в апреле того же года.

Несмотря на это, в пресс-службе "НЛМК" отметили, что, мол, продолжали поставлять сталь на "Изумруд" до мая 2022 года для якобы гражданского использования в таких продуктах, как бытовая техника. В ответ на запросы пресс-служба завода заявила, что они продают сталь "только для гражданского использования на внутреннем рынке и не ограничивают потребителей без уважительных причин".

Пожар на "НЛМК" является работой ГУР МО и СБУ