Західні ЗМІ опускають важливий момент, коли пишуть про контрнаступ ЗСУ

Видання The New York Times стверджує, що Україна готується почати контрнаступ проти російських окупантів вже наступного місяця, попри величезні ризики. Як підкреслює видання, без рішучої перемоги підтримка України з боку Заходу може ослабнути.

Що треба знати про контрнаступ

У такому разі Київ може опинитися під тиском, щоб розпочати серйозні перемовини з метою припинення або замороження конфлікту.

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The New Yourk Times підкреслює, що союзники по НАТО вже надали Україні велику кількість озброєння для наступного контрнаступу. Вони сподіваються, що це допоможе Україні визволити велику частину окупованих Росією територій.

Якихось деталей ймовірного контрнаступу видання не наводить. Однак воно підкреслює, що навіть американські офіційні особи не знають про деталі українських військових планів. Тільки створюється припущення, що контрнаступ може розпочатися на Півдні України й вздовж узбережжя Азовського моря неподалік Криму.

Для того, щоб контрнаступ був успішним, вважають, що слід прорвати російську оборону, створити серйозні проблеми для збройних сил Росії. Однак в офіційних колах США висловлюють сумніви, що контрнаступ призведе до кардинальної зміни подій на користь України.

Цікавий той факт, що заступниця міністра оборони України Ганна Маляр вже відреагувала на американський сценарій. Вона підкреслює, що такі сценарії можуть стати сюжетом пригодницького фільму. Українці свій сценарій напишуть самі. Я думаю, що це найголовніше, що треба знати про контрнаступ.

Західні країни ніяк не можуть зрозуміти

У цій історії мене турбує дещо інше – саме формулювання питання. Мовляв, якщо контрнаступ буде вдалим або невдалим, то він може призвести до інтенсивного тиску на Україну з метою початку перемовин про закінчення і замороження конфлікту. Видається, що у разі, якщо контрнаступ буде вдалим, то перемовини Україна зможе вести з вигідніших для себе позицій, а якщо буде невдалим, то з менш вигідних позицій для нашої держави.

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Однак, я вважаю, що жодні перемовини не відбудуться у будь-якому разі. Це та величезна проблема, яку не розуміє більшість західних політиків. Росія не погодиться на переговори з Україною і тоді, якщо нам не вдасться звільнити велику частину територій, і тоді, якщо ЗСУ зможуть вийти на кордони 1991 року. У такому разі війна просто переміститься на ці кордони.

Звичайно, росіянам буде набагато важче атакувати Україну з погляду танкових чи піхотних сил, однак Росія все одно не буде домовлятися з Україною. У Кремлі вважають, що Україна – це просто бунтівна російська провінція, яка рано чи пізно має бути приєднана до так званої "історичної Росії".

Мені здається, що у західних політиків нема реального плану реагування у ситуації, коли виявиться, що Кремль не готовий до жодних перемовин для припинення конфлікту, а навпаки налаштований на затяжний конфлікт, сподіваючись, що через роки Захід погодиться на російські умови. Тоді, мовляв, можна буде здійснити інтеграцію України до складу Росії.

Найважливіший сценарій

Ми вже навіть знаємо рік, коли Росія планує розширитися до кордонів СРСР – 2030 рік. Він фігурує в усіх російських планах. Попри всю шизофренічність планів Владіміра Путіна цікаво те, що західний політикум ніяк не може зрозуміти, що війна між Росією та Україною не закінчиться за столом перемовин. Якщо Україна не отримає гарантій безпеки від Заходу, то треба налаштовуватися на багаторічну війну на виснаження ресурсів кожної зі сторін.

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Якщо цивілізований світ не усвідомить всю небезпеку такого розвитку ситуації, ми можемо пережити ще чимало наступів та контрнаступів. Однак навряд чи побачимо у перспективі те, чого всі бажаємо, – закінчення війни.

Зараз набагато важливішим за будь-які сценарії контрнаступу є сценарій того, як Захід збирається захистити Україну від готовності Росії до багаторічної війни. Це все, що треба знати про сценарії, які публікують західні видання.