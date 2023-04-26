Вірменії слід перестати зважати на російські інтереси

Повноцінний контроль над цією транспортною артерією матиме фундаментальне значення для цілей азербайджанської сторони. Однак, позиція офіційного Єревану – такі кроки суперечать тристороннім домовленостям затвердженим 9 листопада 2023 року.

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Ключовий аспект протистояння полягає у тому, що Вірменія в черговий раз закликає Росію виконати власні зобов'язання, але політика подвійних стандартів – традиційна практика для Кремля. Росія і надалі продовжує штучно "підігрівати" конфлікт між країнами, займаючи ту чи інші сторону в залежності від вигідних для себе обставин.

У теперішніх обставинах, уряду Вірменії давно пора зрозуміти, що навіть балансування між власними інтересами та інтересами Москви не призведе ні до чого.

Необхідно поступово позбуватися російського впливу і доцільним для офіційного Єревану було б вжиття наступних кроків, які б з високою ймовірністю, підтримала міжнародна вірменська діаспора.

Як Вірменії покращити відносини з Україною

1. Ініціювати вихід Єревану з ОДКБ, підтвердити недієздатність цієї установи та визнати її такою, що використовується виключно в російських інтересах.

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2. Активізувати дипломатичні контакти з Україною. Зокрема, провести зустрічі на найвищому рівні як в суспільно-гуманітарних, так і політико-економічних цілях. Для прикладу, провести консультації перших леді, опрацювати можливість персонального саміту Президента України Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна в Кишиневі 1 червня на саміті Європейського співтовариства чи на іншому майданчику, де це буде можливо.

3. Взяти до уваги можливість організації приїзду вірменської делегації високого рівня в Україну для розвитку дипломатичних контактів між країнами.

4. Розширити зусилля у перемовинах із Францією, США та іншими лідерами міжнародної спільноти щодо можливості заміни так званих "російських миротворців" представниками міжнародного контингенту.

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5. Шукати можливості для врегулювання проблеми Нагірного Карабаху з мінімальною участю Росії.

6. Порушити питання про виведення іноземних військових баз з території Вірменії.

Такі кроки дозволять Вірменії проявити ще більшу суб'єктність та дати новий поштовх відносинам офіційного Києва та Єревану.