Армении следует перестать считаться с российскими интересами

Полноценный контроль над этой транспортной артерией будет иметь фундаментальное значение для целей азербайджанской стороны. Однако позиция официального Еревана – такие шаги противоречат трехсторонним договоренностям, утвержденным 9 ноября 2023 года.

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Ключевой аспект противостояния состоит в том, что Армения в очередной раз призывает Россию выполнить свои обязательства, но политика двойных стандартов – традиционная практика для Кремля. Россия и дальше продолжает искусственно "подогревать" конфликт между странами, занимая ту или иную сторону в зависимости от выгодных для себя обстоятельств.

В нынешних обстоятельствах правительству Армении давно пора понять, что даже балансировка между собственными интересами и интересами Москвы не приведет ни к чему.

Необходимо постепенно избавляться от российского влияния и целесообразным для официального Еревана было бы принятие следующих шагов, которые с высокой вероятностью поддержала б международная армянская диаспора.

Как Армении улучшить отношения с Украиной

1. Инициировать выход Еревана из ОДКБ, подтвердить недееспособность этого учреждения и признать его используемым исключительно в российских интересах.

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2. Активизировать дипломатические контакты с Украиной. В частности, провести встречи на самом высоком уровне как в общественно-гуманитарных, так и политико-экономических целях. Например, провести консультации первых леди, проработать возможность персонального саммита Президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Кишиневе 1 июня на саммите Европейского сообщества или на другой площадке, где это будет возможно.

3. Принять во внимание возможность организации приезда армянской делегации высокого уровня на Украину для развития дипломатических контактов между странами.

4. Расширить усилия по переговорам с Францией, США и другими лидерами международного сообщества по возможности замены так называемых "российских миротворцев" представителями международного контингента.

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5. Искать возможности для урегулирования проблемы Нагорного Карабаха с минимальным участием России.

6. Поднять вопрос о выводе иностранных военных баз с территории Армении.

Такие шаги позволят Армении проявить еще большую субъектность и дать новый толчок отношениям официального Киева и Еревана.