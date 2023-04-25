Что там у боевиков из Донбасса

Еще несколько сотен в России сочли убитыми, но есть какие-то нестыковки (откуда призван, где служил, где похоронен и т.д.), мы их не добавляем к статистике. За неделю база пополнилась на 615 имен.

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Значительная часть имен – вагнеровцы. Чистка русских тюрем происходит в промышленных масштабах. Есть знаковые персонажи. К примеру, на неделе зафиксировали вагнеровца, который с 2017 года прошел Сирию, Ливию, Центральную Африку. Потеря таких опытных наемников болезненна для их вождя.

Периодически спрашивают, как получить реальную цифру российских потерь? По моему опыту сейчас любая цифра будет лишь оценочной.

Например, мы не добавляем к статистике боевиков и мобилизованных из квазиреспублик Донбасса. По ним вообще никаких достоверных данных нет, известен только порядок цифр – тысячи (десятки тысяч). Вожаки донецкого бантустана "официально" признали за 2022 год 4,1 тысячи убитых. Реальное число потерь выше в разы (глубоко знающие ситуацию на земле с той стороны говорят, что можно смело умножать в 3 – 4 раза).

Луганские боевики пытаются о своих потерях вообще молчать. У них число будет меньше, чем у так называемой "ДНР", но это все равно тысячи.

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Отдельная позиция в бантустанах – умершие от ран, которые в статистику убитых в большинстве своем не попадают. А их много. Потому что медицинская помощь – ниже плинтуса. Консервативная оценка в 20 тысяч убитых – это минимум для так называемых "ЛДНР". К живой силе из оккупированного Донбасса россияне поначалу относились еще хуже, чем сейчас к зекам.

Белое пятно в российских потерях

Что касается самой России, то российские власти всячески мешают обобщать цифры, но есть факты, показывающие масштабы скрытого. Например, на прошлой неделе был обнаружен до сих пор непубличный массив захоронений вагнеровцев на одном из кладбищ в Иркутской области. Только из одного этого массива добавилось 71 имя. Это составляет +20% к зафиксированным потерям по региону. Сколько таких кладбищ – неизвестно.

Полностью белое пятно – погребение в глубинках, в небольших городках и селах. Многие тысячи могил, которые вообще не улавливаются нашими фильтрами. Есть затрудненный доступ к кладбищам, о которых уже были публикации, потому что власти начинают бодрствовать.

Учитывая, насколько упорно в России забивают эфир темой украинских потерь, болевой порог у них местами уже достигнут. Видно, чего боятся российские власти – потери в крупных городах и их визуализация.

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Лидеры по количеству зафиксированных похорон в России:

Краснодарский край – 1 447 (массово хоронят вагнеровцев отовсюду);

Свердловская область – 903;

Самарская область – 779;

Челябинская область – 669;

Бурятия – 662;

Башкортостан – 658;

Республика Дагестан – 532;

Забайкалье – 522;

Пермский край – 514;

Волгоградская область – 512;

Ростовская область – 453;

Саратовская область – 424;

Иркутская область – 420;

Новосибирская область – 419;

Красноярский край – 414.

Против Украины воюют только Дальний Восток, Урал и Поволжье

Если смотреть на эти цифры, возникает явный диссонанс. На Украину по каким-то непонятным причинам напали Дальний Восток, Сибирь, Урал и Поволжье. Западная часть России, которой вроде бы больше всего должны были угрожать "укронацисты" и агрессивная натовская военщина, участвует скромнее.

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На это есть две причины:

во-первых , там и без войны было катастрофа с демографией. Особенно никого не мобилизуешь;

, там и без войны было катастрофа с демографией. Особенно никого не мобилизуешь; во-вторых, профессиональные части этих регионов были разгромлены и не могут восстановиться. Потери из Тулы, Костромы, Рязани, Калининграда, Пскова практически замерли в районе 150 – 200 человек. Это публичные потери десанта и морской пехоты, которые наши покрошили в первой половине 2022 года. В результате чего в указанных городах произошел локальный шок, от которого они до сих пор не оправились.

Российские власти не зря запретили акцию "бессмертный полк". Очень опасные параллели. Может вылезть то, что потом не утаишь.