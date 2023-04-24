Экзотика для ВСУ

Но то немногое, что было озвучено по горячим следам в пятницу сразу после заседания, позволяет говорить, что в военной поддержке Украины намечаются определенные тенденции.

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Маховик поставок средств ПВО на самом деле набирает обороты. Речь как о советских, так и о западных комплексах, из источников разного уровня "экзотичности".

К примеру, в открытом доступе появились данные, что, вероятно, Иордания дала для ВСУ свои зенитные ракеты к комплексам малой дальности "Оса-АКМ" (важных и для прикрытия войск на фронте, и для борьбы с Shahed-136/131). В то же время сформированная 88-я механизированная бригада официально показала, что имеет шведские комплексы малой дальности RBS 70. В них ракета наводится на цель лазером, а для управления стрельбой имеется отдельная радиолокационная станция с дальностью обзора до 40 километров.

Здесь следует понимать, что в случае с западными средствами ПВО лимит задают текущие запасы и мощности производства. В случае с советскими – придется черпать арсеналы не только Восточной Европы, но и Магрибу и Ближнего Востока.

Но дальше следует указать на такую "экзотику": когда Воздушные силы официально "светили" NASAMS и IRIS-T SLM, то оба эти комплекса были в пустынном камуфляже. Всё это происходило на фоне заснеженной местности. Очевидно не просто так, а потому, что США и Германия отдали те изделия, которые изначально предназначались именно для ближневосточных покупателей.

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Авиационный "Рамштайн": быть или не быть

Если "Рамштайн" 21 апреля оказался таки "авиационным", то по факту это станет известно где-то через 1–3 месяца.

Вспомним вот такой тайминг. Девятый "Рамштайн" 14 февраля 2023 года должен был стать "авиационным", но после заседания его участники никаких решений относительно самолетов публично не объявили. Это вызвало волну разочарования в нашем обществе.

Однако чуть больше, чем за месяц, то есть в конце марта – начале апреля, Словакия и Польша резко огласили о факте передачи нам своих советских МиГ-29. Спустя еще пару недель появились детали какой сложной технологически оказалась доставка этих истребителей для ВСУ. Судя по всему, процесс по МиГ-29 для ВСУ от поляков и словаков начался чуть ли не сразу после того самого "Рамштайна" 14 февраля, который оказался "авиационным".

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То, что после 11-го "Рамштайна" 21 апреля Марк Милли заявил о фокусе США именно на поставку зенитных ракет и средств ПВО для ВСУ отнюдь не означает, что другие страны-участники НАТО не готовы дать нам свои F-16.

Например, те же Дания и Голландия, у которых есть такие лишние самолеты. Говорили о "решении по западным истребителям к лету" – вот такой тайминг и придется выдержать.

Поддержка Украины вышла на новый уровень

"Танковая коалиция" становится историей не только про регулярность поставок Leopard 2 и других танков западного образца или западных модернизаций для ВСУ, но и про очертания оборонной промышленности Украины и Европы после победы над россиянами.

Очевидно, что на этой стадии исторического развития цивилизованный мир дошел до идеи, что механизмы коллективной безопасности должны предусматривать также и механизмы коллективного военного производства.

Своеобразным пионером в этой истории стала Польша, которая взялась для ВСУ ремонтировать Т-64, которые производились до сих пор только в Харькове, а ремонтировались во Львове. Однако сами поляки здесь для себя размышляют так: если они преодолеют технологический барьер с Т-64, то смогут взять новую высоту и покорить, например, рынки стран Африки, использующие советское оружие.

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В то же время и немцы ускоряют производственный цикл по восстановлению тех же Leopard 2. Так как, например, если в пределах прошлогодних договоренностей ФРГ должна была поставить по 14 танков чехам и словакам где-то в течение 1,5 лет, то теперь в рамках инициативы от Дании и Нидерландов 14 машин Leopard 2 для ВСУ германская промышленность должна восстановить и поставить до конца 2023 года. То есть, по меньшей мере, вдвое быстрее.

Отдельно интересной кажется история с центром по ремонту Leopard 2 для ВСУ в Польше, а также предложение Чехии ремонтировать на своих мощностях советские ББМ нашего войска.

Поддержка Украины вышла на длительные и стратегические контуры. Это определяет содержание и уровень непубличности следующих заседаний в формате "Рамштайн".