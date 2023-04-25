Пропагандисты снова "берут" Бахмут

Самый большой трэш происходит в студии телешоу "60 минут". Пропагандистка Ольга Скабеева и ее муж Евгений Попов умудряются анонсировать одновременно успех и провал контрнаступления ВСУ. Все это – с разницей всего в несколько минут.

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Чем Скабееву возмутило контрнаступление: видео

Не отчитались перед Москвой! Вот мерзавцы! И как теперь россиянам выстраивать оборону? Готовиться к наступлению весной на танках НАТО или уже летом, но с применением западной авиации? Какие же "предатели" эти украинцы! А еще "братским народом" себя называют!

Здесь происходит чудо – оказывается, это не Украина, а Россия готовится проводить контрнаступление.

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Скабеева вместе с гостями своей программы еще пять месяцев назад обещала вот-вот взять Бахмут. С декабря прошлого года в студии Скабеевой Бахмут брали неоднократно. Вот и сейчас патологическая лгунья решила не напрягаться с креативом и снова "взять" Бахмут.

Вскоре – вот буквально еще 30 – 40 тысяч убитых и раненых россиян – и оккупанты обязательно захватят Бахмут. Ведь этот районный центр – главная цель "специальной военной операции".

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Далее в прямой эфир Скабеевой включился Ян Гагин – это один из московских кураторов террористов квазиреспублик на Донбассе, называющий себя советником главы так называемой "ДНР". Он охотно подхватил победные крики безумной пропагандистки и заявил, что на самом деле в ближайшее время никакого украинского контрнаступления "не произойдет".

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Впоследствии пропагандистку переклинило, и она стала опровергать то, что сама несла буквально несколько минут назад.

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После этого в Скабееву вселяется дух маршала Жукова. Она, ссылаясь на китайские СМИ, анонсирует скорую капитуляцию Украины. Мол, так будет, если Владимир Зеленский срочно не подпишет с вооруженными маньяками мирный договор.

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Дальше слово взял полковник Ходаренок. Это так называемый военный эксперт, выполняющий в пропагандистской студии функции уполномоченного по делам реальности. Он напоминает, что никакого Бахмута русская армия еще не взяла и рекомендует прекратить придумывать сказки.

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Последний перл принадлежит бывшему зеку Евгению Пригожину, который 2 недели назад не только "взял" Бахмут, но и провозгласил себя ведущим юристом России. Он заявил, что "юридически взял Бахмут".

Российскую пропаганду жестоко плющит. Они входят в студию в страхе перед неизвестным, а выходят из нее – с ужасом от новостей, которые узнают в прямом эфире. Понять, почему все так плохо, они не могут из-за имперской ограниченности.

Реальность им не очень нравится, потому что в ней они уже через несколько месяцев окажутся в тюрьме. Поэтому их обычные псевдопатриотические крики все чаще сменяются слезами отчаяния и соплями неопределенности.

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