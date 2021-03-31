Обіцяв повернутись через рік, а пройшло вже 2: що відбувається з рейтингом Порошенка

Петро Порошенко обіцяв повернутися на Банкову через рік, проте минуло вже 2. Президентські наради остаточно замінились фракційними засіданнями на Лаврській – у штабі партії п'ятого президента.

Фахівці зазначили, що численні допити і суди дали Порошенку привід не зникати з інформаційного поля і мобілізувати своїх прихильників. Опоненти ж щедро "посипають" чорним піаром, нібито він – чи не головний організатор нещодавнього погрому під час мітингу на Банковій.

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Експерти не охоче в це вірять. Більшість учасників, активної молоді, з Порошенко не те що не пов'язані, а навіть виходили проти нього ще за його каденції.

Яка ситуація з рейтингом Порошенка та його партії

Попри усі намагання підняти свою популярність, у Порошенка тримається як надвисокий антирейтинг і начебто стабільний рейтинг його партії до 15%.

"Динаміка негативна для Петра Порошенка. З кінця 2018 року його антирейтинг зашкалював – приблизно 80% недовіри і хоч наразі ми бачимо зниження рівня недовіри до Порошенка, але воно є незначним", – сказав керівник соціологічної групи "Рейтинг" Олексій Антипович.

На переконання експертів, на Лаврській гарно попрацювали над "цементуванням" електорального ядра, але не на його розширення. 2 роки в опозиції Порошенко невпинно грає у ту ж стратегію, за яку одного разу вже поплатився поразкою.

Він робив з себе месію або як часто говорять – сивочолий гетьман. Тоді суспільство вимагало, потрібен був сильний лідер і принципово новий політик,

– вважає політтехнолог Богдан Тищенко.

Він додав, що хоча Порошенко не був новим політиком, він цей образ отримав, потрапив у модель позиціювання і обмежив себе.

Що відбувається з рейтингом Петра Порошенка: дивіться відео

Якими могли б бути сценарії повернення Порошенка

Армія, віра і мова – крайнощі, за словами експертів, актуальні у 2014 році, але на тлі приватизованої владної вертикалі і корупційних скандалів, у яких фігурує сам Порошенко або його близьке оточення, вдале гасло сприйняли розчаровано і скептично, і на виборах, і нині.

Іншим сценарієм повернення міг би стати Майдан – українська рушійна сила, але тут знову вмикається антирейтинг: малоймовірна підтримка від проукраїнської спільноти – активістської та ветеранської.

Якщо постане питання "за або проти", то, ймовірніше, вони піднімуться проти Порошенка, не пробачили,

– сказав політолог Олег Саакян.

За такого сценарію, рух очолить чергове нове обличчя і тут – інша слабкість Порошенка і його політсили – неоднозначні результати у регіонах.

У міськрадах Києва і Львова є начебто гарні результати, що не скажеш про інші. Все через відсутність місцевих лідерів, яких затуляє собою сам Порошенко. З цим пов'язують і те, що кандидатуру Марусі Звіробій зняли з довиборів у парламент через наднизький рейтинг.

"Загальнонаціональні рейтинги – це середня температура по квартирі, а коли доходить справа навіть для ядерного регіону, то де сконцентрований виборець "ЄС" – вони програють", – зазначив Олег Саакян.

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Навіть за прогнозом, якщо прибрати його головного конкурента, чинного президента Володимира Зеленського, гарантії тріумфального повернення Порошенка на Банкову вже сьомим главою держави – жодної.