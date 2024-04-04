Комітет ВР підтримав законопроєкт, який посилює контроль за гральним бізнесом

Народний депутат Ярослав Железняк повідомив про ухвалення законопроєкту щодо грального бізнесу. Але підкреслив: слід боротися з тіньовим бізнесом, інакше закон не працюватиме.

Володимир Зеленський під час вечірнього звернення 29 березня відреагував на петицію щодо обмеження роботи онлайн-казино. Документ створив військовий Павло Петриченко. За день петиція набрала понад 25 тисяч голосів, тож президент доручив зібрати аналітику щодо цього.

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Що прийняли депутати

Комітет схвалив законопроєкт 9256д про ліквідацію Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) та посилення контролю за гральним бізнесом. За основу документ підтримали всі одноголосно.

Законопроєкт передбачає:

обмеження реклами азартних ігор (зокрема, недопустимість спекуляцій на темі війни та волонтерства) та заборону спонсорства;

визначення додаткових інструментів для обмеження відвідування гральних закладів та участі в азартних іграх для потенційно вразливих категорій населення на період воєнного стану;

вдосконалення інструментів контролю за гральним бізнесом (контрольні закупівлі, моніторинг мережі "Інтернет");

встановлення додаткових критеріїв для анулювання ліцензій, вдосконалення вимог щодо бездоганної ділової репутації посадових осіб організаторів азартних ігор, встановлення вимог до надавачів послуг у сфері азартних ігор.

Водночас Ярослав Железняк наголосив на кількох важливих моментах.

Підтримую обмеження. Але все це запрацює на практиці лише і тільки одночасно з ефективною боротьбою з "тінню". Міскодинг закрили майже, а ось дропери та кріпта досі літають. Інакше обмеження можуть штовхнути частини людей в тінь, що не є метою закону. Тому будемо давати норми, щоб ще обмежити фінансові шлюзи,

– пояснив нардеп.

На думку очільника Комітету, законопроєкт буде ефективним

. Міскодинг – схема маніпуляцій банківськими системами для приховування реального походження платежів. Дропери – підставні фізичні особи, через їхні рахунки можуть проходити незаконні кошти. Часом дропери переводять гроші у криптовалюту.

За словами глави Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева, цей законопроєкт має сприяти "розв'язанню проблеми загострення поширення ігрової залежності під час воєнного стану, зокрема, серед військовослужбовців".

Що цікаво, там є пункт "Вимоги щодо боротьби з вираженою ігровою залежністю (лудоманією) встановлюватимуться Кабінетом Міністрів України".