З полону повернувся Костянтин Давиденко: його затримали 2018 року в анексованому Криму
- Костянтин Давиденко, затриманий у 2018 році в Криму за звинуваченням у шпигунстві, повернувся до України під час обміну полоненими 24 серпня.
- Під час обміну звільнили також військових та журналістів, зокрема Дмитра Хилюка, Марка Каліуша та Володимира Миколаєнка.
- Давиденка засудили у Криму до 10,5 років ув'язнення, але термін скоротили до семи років; його звільнення стало символом надії для інших політв'язнів.
- Серед звільнених були воїни ЗСУ, НГУ, ТРО, ДПСУ, наймолодшому з яких 26 років, а найстаршому – 62.
У рамках обміну полоненими 24 серпня до України повернувся Костянтин Давиденко. Його російські спецслужби затримали ще у 2018 році в окупованому Криму.
Про його звільнення повідомив голова організації "Об'єднання родичів політв’язнів Кремля" Ігор Котелянець. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Крим.Реалії" ("Радіо Свобода").
Дивіться також "Тату, тату!": щемливі перші кадри зустрічі звільнених полонених та їхніх рідних
Що відомо про Констянтика Давиденка?
Україна знову повертає кримських політв'язнів, ув'язнених до повномасштабного вторгнення, нарешті! Костянтин Давиденко вдома! Це важливий сигнал і для інших, хто вже зневірився, хто чекає роками – ви будете вдома!
– зазначив Котелянець.
Давиденка, уродженця Донецької області, ФСБ схопила в Сімферополі 11 лютого 2018 року, звинувативши у "шпигунстві". У червні 2019-го підконтрольний Росії "Верховний суд Криму" призначив йому 10,5 років колонії суворого режиму. Пізніше Верховний суд Росії скоротив термін до семи років.
Навіть після завершення цього незаконного строку у лютому 2025-го українця не відпустили – його ще тримали у Центрі тимчасового утримання іноземних громадян у Росії. Тепер він повернувся на Батьківщину.
Що відомо про обмін полоненими 24 серпня?
- Під час обміну 24 серпня звільнили воїнів ЗСУ, НГУ, ТРО, ДПСУ. Більша із них були у полоні ще з 2022 року. Наймолодшому звільненому військовому – 26 років, найстаршому – 62.
Серед звільнених із полону – журналісти Дмитро Хилюк та Марк Каліуш, яких окупанти незаконно затримали у 2022 та 2023 роках.
Також додому повернувся медик батальйону "Госпітальєри" Сергій Ковальов, який рятував життя військових і цивільних під час оборони "Азовсталі".
Ще одним звільненим став колишній мер Херсона Володимир Миколаєнко, що відмовився співпрацювати з окупантами.