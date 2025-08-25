У рамках обміну полоненими 24 серпня до України повернувся Костянтин Давиденко. Його російські спецслужби затримали ще у 2018 році в окупованому Криму.

Про його звільнення повідомив голова організації "Об'єднання родичів політв’язнів Кремля" Ігор Котелянець. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Крим.Реалії" ("Радіо Свобода").

Що відомо про Констянтика Давиденка?

Україна знову повертає кримських політв'язнів, ув'язнених до повномасштабного вторгнення, нарешті! Костянтин Давиденко вдома! Це важливий сигнал і для інших, хто вже зневірився, хто чекає роками – ви будете вдома!

– зазначив Котелянець.

Давиденка, уродженця Донецької області, ФСБ схопила в Сімферополі 11 лютого 2018 року, звинувативши у "шпигунстві". У червні 2019-го підконтрольний Росії "Верховний суд Криму" призначив йому 10,5 років колонії суворого режиму. Пізніше Верховний суд Росії скоротив термін до семи років.

Навіть після завершення цього незаконного строку у лютому 2025-го українця не відпустили – його ще тримали у Центрі тимчасового утримання іноземних громадян у Росії. Тепер він повернувся на Батьківщину.

Що відомо про обмін полоненими 24 серпня?