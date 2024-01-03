Остання дівчина-морпіх: додому повернулася медикиня, котра у полоні говорила лише українською

3 січня відбувся наймасштабніший обмін полоненими. Додому цього дня повернулася також бойова медикиня з 36 бригади.

Вона – серед 230 захисників України, котрих 3 січня вдалося звільнити з російського полону. Відомо, що медикиня була надзвичайно принциповою за весь час свого перебування у неволі. Також командир 36 бригади Сергій Волинський з позивним "Волина" зазначив, що вона була останньою дівчиною-морпіхом, котра перебувала у полоні Кремля.

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Спілкувалася винятково українською

Медикиня зі складу 36 окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського впродовж виснажливих місяців перебувала у російському полоні. За весь цей час, поки її утримував Кремль, вона принципово розмовляла винятково українською мовою.

Відомо, що росіяни кілька разів імітували, що везуть медикиню на обмін. Але щоразу її повертали назад до місця, де її утримують. На щастя, 3 січня вона таки змогла повернутися до України та вирватися з лап Кремля.

У пресслужбі 36 бригади зазначили, що додому повернулися двоє морських піхотинців. Крім медикині, з російських катівень повернули воїна танкового батальйону бригади. Він відважно боронив, зокрема, завод "Ілліча" у Маріуполі.

Вітаємо брата та сестру на рідній землі вільної України! Радіємо разом з їхніми сім'ями та близькими. Пишаємось мужнім подвигом!

– кажуть у бригаді.

Командир 36 бригади Сергій "Волина" Волинський у своєму фейсбуку зазначив, що додому повернулася Галина Федишин. На фото, яке виклав він і яке виклала пресслужба 36 бригади, одна і та сама дівчина. Тож, можемо припустити, що мовиться саме про бойову медикиню. Він зазначив, що вона – остання дівчина-морпіх, котра перебувала у російському полоні.

Вона пройшла важкий шлях оборони Маріуполя, завод "Ілліча", "Азовсталь" та пекельний полон…

– наголосив він.



Додому повернулася Галина Федишин / Фото з фейсбуку "Волини"

У пресслужбі бригади зазначають, що на морпіхів очікує медична допомога та реабілітація. Наголошують, що пам'ятають про кожного та кожну, хто перебуває у російському полоні. І що всіх повернуть та за всіх помстяться.

Буданов розповів, хто допоміг звільнити захисників

Керівник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Кирило Буданов зазначив, що серед повернених з російського полону не лише бойова медикиня. Також йдеться про захисників острова Зміїний, Чорнобильської атомної станції, котрі стали бранцями Кремля у перші дні війни. Крім того, додому повернулися оборонці "Азовсталі", прикордонники, поліцейські, нацгвардійці, а також воїни ЗСУ.

Цей обмін готувався досить довго. Участь, скажімо так, в організації цього процесу безпосередньо також надавала сторона Об'єднаних Арабських Еміратів, і з її допомогою разом ми змогли це зробити,

– зазначив Кирило Буданов.

У 182 повернених бійців був офіційний статус військовополоненого, підтверджений Міжнародним комітетом Червоного Хреста. Ще 48 оборонців вважалися зниклими безвісти. Відтак, у них був статус "пошук особи".