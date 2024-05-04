Зеленський заявив, що обмін полоненими "всіх на всіх" можливий в єдиному випадку

15 – 16 червня під час Глобального саміту миру у Швейцарії учасники обговорять, зокрема, питання обміну полонених. Президент Зеленський вірить, що повернути всіх українських бранців додому можна до закінчення війни.

Глава нашої держави зауважив, що стосовно обміну полоненими панують песимістичні настрої. Мовляв, повернути всіх реально лише після закінчення війни. Однак президент впевнений, що є можливість зробити це раніше.

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Потрібен "практичний майданчик"

За словами Зеленського, багато країн підтримують обмін "всіх на всіх". Зараз, каже лідер, обміни тривають, втім, вони повільні.

"Трек "всіх на всіх" можливий в одному випадку", – зазначив президент. Він наголосив, що це питання порушать на саміті у Швейцарії.

Я вважаю, що у нас є можливість зробити це (обмін всіх полонених – 24 Канал), спробувати це зробити раніше. Як? Є практичний майданчик – саміт миру. Практичним він буде, коли відбудеться саміт,

– пояснив Зеленський.

Раніше Зеленський назвав три питання, які обговорять на Глобальному саміті. Це енергетична та ядерна безпека, питання вільного судноплавства і неблокування Чорного та Азовського морів. Також порушать питання обміну. Воно включає обмін всіх на всіх і повернення українських дітей, депортованих Росією.

Чи буде Росія на Саміті

Як зазначив президент, якщо всі учасники Саміту підтримають ці питання, тоді розпочнуться детальні напрацювання та розв'язання питань з російською стороною – за посередництва країн.

Нагадаємо, що Київ неодноразово висловлювався про участь Росії у саміті. На перший саміт у Швейцарії країну – агресорку не запросили. Втім, не виключено, що вона може взяти участь у наступних самітах.

Очільник МЗС України Дмитро Кулеба нагадав, що з 2014 по 2022 рік наша держава мала з Москвою 200 раундів переговорів, втім, вони завершилися російським вторгненням. За словами міністра, змусити Росію дотримуватися угод можуть лише дві речі – успіх на фронті або коаліція країн, які поділяють однакові принципи та підходи.

Саміт у Швейцарії покликаний створити цю коаліцію. Вже після цього можливе спілкування з російською стороною завдяки посередникам.