Росія відмовилася обміняти полонених католиків і мусульман на пропозицію України, – Лубінець

Україна стала ініціатором здійснення обміну військовополоненими, котрі сповідують іслам та є католиками. Проте Росія відмовилася здійснити цей ініційований нашою державою обмін військовополоненими.

Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець у своєму телеграмі.

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Що відомо про ініціативу України

Завтра мусульмани світу відзначатимуть закінчення посту – Ораза-Байрам. До того ж 31 березня католики відзначали Великдень. З цієї нагоди Україна стала ініціатором здійснення обміну військовополоненими, котрі сповідують іслам та є католиками,

– підкреслив Лубінець.

За його словами, Україна пропонувала формулу обміну "1 до 4", в який кількість повернутих полонених Росії перевищувала би кількість повернутих української сторони. У списку, зокрема, є один католик та 146 мусульман. Але запропоновані списки Росія проігнорувала.

"Як бачимо, навіть послання Папи Римського не додало мотивації росіянам здійснити обмін ні за формулою "всіх на всіх", ні за інших умов. Попри таку нерозумну поведінку російської сторони, Україна висловлює свою готовність до здійснення обміну за формулою "всіх на всіх" з нагоди відзначення православного Великодня", – наголосив Лубінець.

Тож, як він зазначив, таку пропозицію й відправили російській стороні. Також з цією пропозицією омбудсман звернувся до уповноваженої з прав людини у Росії Тетяни Москалькової.

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