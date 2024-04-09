Россия отказалась обменять пленных католиков и мусульман на предложение Украины, – Лубинец

Украина стала инициатором осуществления обмена военнопленными, которые исповедуют ислам и являются католиками. Однако Россия отказалась осуществить этот инициированный нашим государством обмен военнопленными.

Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец в своем телеграмме.

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Что известно об инициативе Украины

Завтра мусульмане мира будут отмечать окончание поста – Ораза-Байрам. К тому же 31 марта католики отмечали Пасху. По этому случаю Украина стала инициатором осуществления обмена военнопленными, которые исповедуют ислам и являются католиками,

– подчеркнул Лубинец.

По его словам, Украина предлагала формулу обмена "1 к 4", в который количество возвращенных пленных России превышало бы количество возвращенных украинской стороны. В списке, в частности, есть один католик и 146 мусульман. Но предложенные списки Россия проигнорировала.

"Как видим, даже послание Папы Римского не добавило мотивации россиянам осуществить обмен ни по формуле "всех на всех", ни при других условиях. Несмотря на такое неразумное поведение российской стороны, Украина выражает свою готовность к осуществлению обмена по формуле "всех на всех" по случаю празднования православной Пасхи", – отметил Лубинец.

Поэтому, как он отметил, такое предложение и отправили российской стороне. Также с этим предложением омбудсман обратился к уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой.

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