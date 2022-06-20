Обов'язкове укриття в будинках: нові вимоги до вже зведених будівель і приватного сектору

В Україні відтепер є обов'язковою наявність бомбосховищ при будівництві нових споруд. Нові вимоги відтепер будуть і до уже зведених будівель.

Про це повідомила голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк в ефірі телемарафону 20 червня, повідомляє 24 канал.

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При проєктуванні нових територій, при внесенні змін до генеральних планів, при розробленні будь-якої будівної документації на місцевому рівні чи на регіональному – обов'язково потрібно враховувати різні інженерно-технічні заходи цивільного захисту – це можуть бути бомбосховища, різні види укриттів, наприклад укріплений паркінг, який може виконувати цю функцію,

– зазначила Олена Шуляк.

Депутатка наголосила, що до цього потрібно підходити професійно – прораховувати ще на початку проєктування житлових масивів та адміністративних кварталів. Не точково їх розміщувати, а планувати безпосередньо перед початком будівництва.

Що буде з будинками, які уже збудовані

Оскільки закон не має зворотньої сили, ті будинки, які вже отримали необхідну документацію без врахування будівництва укриттів, зможуть ввести їх в експлуатацію.

Якщо ми говоримо про нові вимоги – вони будуть діяти вже після того, як цей законопроєкт стане законом,

– пояснила депутатка.

Та додала, що ті будинки, які нині зводять, переважно забезпечені підземними паркінгами, які також можуть виконувати функцію укриттів.

Рада підтримала створення бомбосховищ у кожному новому будинку

Верховна Рада підтримала за основу зі скороченням терміну підготовки проєкт закону №7398, який передбачає наявність обов'язкових бомбосховищ при будівництві нових споруд.

Законопроєкт передбачає термінове розгортання в Україні мережі бомбосховищ, зокрема і в новобудовах. Так, містобудівна документація повинна включати інформацію про плановані інженерно-технічні заходи цивільного захисту, бо інакше її не затвердять.

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У будівлях, де постійно перебуває до 50 осіб або тимчасово перебуває до 100 осіб відтепер обов'язково має бути бомбосховище. Причому воно має бути облаштовано за принципом доступності для маломобільних людей.