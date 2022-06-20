Про це повідомила голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк в ефірі телемарафону 20 червня, повідомляє 24 канал.

Увага Усі новобудови в Україні відтепер матимуть укриття: Рада підтримала законопроєкт

При проєктуванні нових територій, при внесенні змін до генеральних планів, при розробленні будь-якої будівної документації на місцевому рівні чи на регіональному – обов'язково потрібно враховувати різні інженерно-технічні заходи цивільного захисту – це можуть бути бомбосховища, різні види укриттів, наприклад укріплений паркінг, який може виконувати цю функцію,

– зазначила Олена Шуляк.

Депутатка наголосила, що до цього потрібно підходити професійно – прораховувати ще на початку проєктування житлових масивів та адміністративних кварталів. Не точково їх розміщувати, а планувати безпосередньо перед початком будівництва.

Що буде з будинками, які уже збудовані

Оскільки закон не має зворотньої сили, ті будинки, які вже отримали необхідну документацію без врахування будівництва укриттів, зможуть ввести їх в експлуатацію.

Якщо ми говоримо про нові вимоги – вони будуть діяти вже після того, як цей законопроєкт стане законом,

– пояснила депутатка.

Та додала, що ті будинки, які нині зводять, переважно забезпечені підземними паркінгами, які також можуть виконувати функцію укриттів.

Важливо! У будівлях, де постійно перебуває до 50 осіб або тимчасово перебуває до 100 осіб відтепер обов'язково має бути бомбосховище. Причому воно має бути облаштовано за принципом доступності для маломобільних людей.

Рада підтримала створення бомбосховищ у кожному новому будинку

Верховна Рада підтримала за основу зі скороченням терміну підготовки проєкт закону №7398, який передбачає наявність обов'язкових бомбосховищ при будівництві нових споруд.

Законопроєкт передбачає термінове розгортання в Україні мережі бомбосховищ, зокрема і в новобудовах. Так, містобудівна документація повинна включати інформацію про плановані інженерно-технічні заходи цивільного захисту, бо інакше її не затвердять.

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