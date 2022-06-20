Об этом сообщила глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк в эфире телемарафона 20 июня, сообщает 24 канал.
Внимание Все новостройки в Украине будут теперь укрытия: Рада поддержала законопроект
При проектировании новых территорий, при внесении изменений в генеральные планы, при разработке любой строительной документации на местном уровне или на региональном – обязательно нужно учитывать различные инженерно-технические меры гражданской защиты – это могут быть бомбоубежища, разные виды укрытий, например укрепленный паркинг, который может выполнять эту функцию,
– отметила Елена Шуляк.
Депутат подчеркнула, что к этому нужно подходить профессионально – просчитывать еще в начале проектирования жилых массивов и административных кварталов. Не точечно их размещать, а планировать непосредственно перед началом постройки.
Что будет с домами, которые уже построены
Поскольку закон не имеет обратной силы, дома, которые уже получили необходимую документацию без учета строительства укрытий, смогут ввести их в эксплуатацию.
Если мы говорим о новых требованиях – они будут действовать уже после того, как этот законопроект станет законом,
– объяснила депутат.
Она добавила, что те дома, которые сейчас возводятся, преимущественно обеспечены подземными паркингами, которые также могут выполнять функцию укрытий.
Совет поддержал создание бомбоубежищ в каждом новом доме
- Верховная Рада поддержала за основу сокращение срока подготовки проекта закона №7398, предусматривающего наличие обязательных бомбоубежищ при строительстве новых сооружений.
- Законопроект предусматривает срочное развертывание в Украине сети бомбоубежищ, в том числе и в новостройках. Так, градостроительная документация должна включать информацию о планируемых инженерно-технических мерах гражданской защиты, иначе ее не утвердят.