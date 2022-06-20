Об этом сообщила глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк в эфире телемарафона 20 июня, сообщает 24 канал.

Внимание Все новостройки в Украине будут теперь укрытия: Рада поддержала законопроект

При проектировании новых территорий, при внесении изменений в генеральные планы, при разработке любой строительной документации на местном уровне или на региональном – обязательно нужно учитывать различные инженерно-технические меры гражданской защиты – это могут быть бомбоубежища, разные виды укрытий, например укрепленный паркинг, который может выполнять эту функцию,

– отметила Елена Шуляк.

Депутат подчеркнула, что к этому нужно подходить профессионально – просчитывать еще в начале проектирования жилых массивов и административных кварталов. Не точечно их размещать, а планировать непосредственно перед началом постройки.

Что будет с домами, которые уже построены

Поскольку закон не имеет обратной силы, дома, которые уже получили необходимую документацию без учета строительства укрытий, смогут ввести их в эксплуатацию.

Если мы говорим о новых требованиях – они будут действовать уже после того, как этот законопроект станет законом,

– объяснила депутат.

Она добавила, что те дома, которые сейчас возводятся, преимущественно обеспечены подземными паркингами, которые также могут выполнять функцию укрытий.

Важно! В зданиях, где постоянно находится до 50 человек или временно находится до 100 человек, отныне обязательно должно быть бомбоубежище. Причем оно должно быть обустроено по принципу доступности для маломобильных людей.

Совет поддержал создание бомбоубежищ в каждом новом доме

Верховная Рада поддержала за основу сокращение срока подготовки проекта закона №7398, предусматривающего наличие обязательных бомбоубежищ при строительстве новых сооружений.

Законопроект предусматривает срочное развертывание в Украине сети бомбоубежищ, в том числе и в новостройках. Так, градостроительная документация должна включать информацию о планируемых инженерно-технических мерах гражданской защиты, иначе ее не утвердят.

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