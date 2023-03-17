Масштабна схема з розкраданням блакитного палива: в облгазах по всій Україні пройшли обшуки

Обшуки у відразу 16 газорозподільних компаніях провели Служба Безпеки України та Бюро економічної безпеки. Торкнулися вони підприємств по всій території нашої держави.

Відповідну інформацію сповістила пресслужба Регіональної газової компанії. Вона об'єднала у собі два десятки облгазів, які працюють на території України. Читайте далі, що стало причиною обшуків, проведених 17 березня СБУ та БЕБ.

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Обшукали відразу 16 облгазів

За наявними даними, слідчі дії відбулися відразу у 16 компаніях. Мовиться про ті, які розташовані у Київській, Харківській, Дніпропетровській, Львівській, Вінницькій, Житомирській, Волинській, Закарпатській, Сумській, Рівненській, Хмельницькій, Чернігівській та Івано-Франківській областях. Усі вони пов'язані з одним з олігархів, підкреслюють у СБУ.

Обшуки проводили за санкцією Шевченківського районного суду Києва. Вони відбувалися у рамках відкритого кримінального провадження, яке стосується заволодіння державними коштами.

Правоохоронці зазначили, що менеджмент облгазів може бути причетним до масштабної схеми. Вона передбачала привласнення газу, який проходив газотранспортною системою НАК "Нафтогаз України".

"На папері посадовці платили за газ приватним підконтрольним компаніям, але насправді не отримували від них газу. Фактично вони здійснювали несанкціонований відбір блакитного палива, яке було у газотранспортній системі і належало державі", – підкреслили в СБУ.

Збитки на 3,5 мільярда гривень

За даними правоохоронців, ця схема завдала збитків на суму у 3,5 мільярда гривень. І це лише за 2021 рік. Але і це ще не все. Адже була також інша частина схеми. Відомо, що облгази отримували від споживачів сплату за тарифами. Правда, отримані кошти вони використовували не для того, щоб купувати газ.

Ці кошти "перераховувалися" підконтрольним комерційним структурам для виведення у тінь. При цьому облгази продовжували використовувати запаси державної газотранспортної системи і тим самим збільшували свою заборгованість перед "Нафтогазом",

– наголошують у СБУ.

Цікаво, що штучну заборгованість організатори схеми намагалися "списати". Причому використовували для цього бюджетні кошти.

Зауважимо, що за результатами обшуків дві компанії повернулися у власність державних представників. Відомо, що одна з них – "Харківміськгаз".

РГК переконані, що підозри надумані

На обшуки відреагували у Регіональній газовій компанії. Представники наголошують на тому, що підозри, які висунули правоохоронці, надумані.

На нашу думку, кримінальна справа, що стала приводом для обшуків, порушена лише з метою тиску на підприємства, які АТ "НАК "Нафтогаз України" в особі ДАТ "Чорноморнафтогаз" намагається захопити в рейдерський спосіб,

– наголошують у компанії.

Ба більше, в РГК заявили про рейдерське захоплення АТ "Криворіжгаз". У компанії наголосили, що ДАТ "Чорноморнафтогаз" завела на підприємство критичної інфраструктури Кривого Рогу менеджерів. Їх призначили "нелегітимно змінені члени наглядової ради підприємства".