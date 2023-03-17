Масштабная схема с хищением голубого топлива: в облгазах по всей Украине прошли обыски

Обыски сразу в 16 газораспределительных компаниях провели Служба Безопасности Украины и Бюро экономической безопасности. Коснулись они предприятий по всей территории нашего государства.

Соответствующую информацию известила пресс-служба Региональной газовой компании. Она объединила в себе два десятка облгазов, работающих на территории Украины. Читайте далее, что стало причиной обысков, проведенных 17 марта СБУ и БЭБ.

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Обыскали сразу 16 облгазов

По имеющимся данным, следственные действия произошли сразу в 16 компаниях. Речь идет о тех, которые расположены в Киевской, Харьковской, Днепропетровской, Львовской, Винницкой, Житомирской, Волынской, Закарпатской, Сумской, Ровенской, Хмельницкой, Черниговской и Ивано-Франковской областях. Все они связаны с одним из олигархов, подчеркивают в СБУ.

Обыски проводились по санкции Шевченковского райсуда Киева. Они проходили в рамках открытого уголовного производства, касающегося завладения государственными средствами.

Правоохранители отметили, что менеджмент облгазов может быть причастен к масштабной схеме. Она предусматривала присвоение газа, который проходил по газотранспортной системе НАК "Нафтогаз Украины".

"На бумаге чиновники платили за газ частным подконтрольным компаниям, но на самом деле не получали от них газа. Фактически они производили несанкционированный отбор голубого топлива, которое было в газотранспортной системе и принадлежало государству", – подчеркнули в СБУ.

Ущерб на 3,5 миллиарда гривен

По данным правоохранителей, эта схема нанесла ущерб на сумму в 3,5 миллиарда гривен. И это только за 2021 год. Но это еще не все. Ведь была и другая часть схемы. Известно, что облгазы получали от потребителей уплату по тарифам. Правда, получены средства они использовали не для того, чтобы покупать газ.

Эти средства "перечислялись" подконтрольным коммерческим структурам для ухода в тень. При этом облгазы продолжали использовать запасы государственной газотранспортной системы и тем самым увеличивали свою задолженность перед "Нефтегазом",

– отмечают в СБУ.

Интересно, что искусственную задолженность организаторы схемы пытались "списать". При этом использовали для этого бюджетные средства.

Заметим, что по результатам обысков две компании вернулись в собственность государственных представителей. Известно, что одна из них – "Харьковгоргаз".

РГК убеждены, что подозрения надуманы

На обыски отреагировали в Региональной газовой компании. Представители подчеркивают, что выдвинувшие правоохранители подозрения надуманы.

По нашему мнению, уголовное дело, ставшее поводом для обысков, возбуждено только с целью давления на предприятия, которые АО "НАК "Нафтогаз Украины" в лице ГАО "Черноморнефтегаз" пытается захватить рейдерским способом,

– отмечают в компании.

Более того, в РГК заявили о рейдерском захвате АО "Криворожгаз". В компании подчеркнули, что ГАО "Черноморнефтегаз" завело на предприятие критической инфраструктуры Кривого Рога менеджеров. Их назначили "нелегитимно измененные члены наблюдательного совета предприятия".