Хлопець, з яким заскочили секретаря єпархії УПЦ МП на Буковині, неповнолітній, – ЗМІ

У Чернівцях СБУ заскочила секретаря єпархії УПЦ МП з оголеним хлопцем. Згодом виявилось, що він неповнолітній.

Джерела журналістів повідомили, що голий хорист, з яким СБУ заскочили секретаря Чернівецької єпархії УПЦ МП Архімандрита Никиту у ліжку, неповнолітній. Йому ще немає 18.

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Зрадник фізично зближувався з неповнолітнім

Правоохоронці навідалися до келії митрополита Чернівецького і Буковинського Мелетія, де постійно проживає секретар Чернівецької єпархії УПЦ МП архімандрит Никита (Сторожук). СБУ застали чоловіка в момент фізичної близькості з хлопцем, який співає в місцевому хорі.

Деякі ЗМІ одразу почали поширювати світлини юнака. Проте, як повідомили джерела згодом, він ще навіть не досяг 18 років. Тож фундація DEJURE закликала українських журналістів та інших користувачів соцмереж не використовувати фото та інформацію, за якою можна ідентифікувати підлітка.

Під час обшуків знайшли російські методички

Як повідомлялося, правоохоронці виявили документи, які підтверджують наявність російського громадянства у керівництва єпархіальних структур.

Також СБУ виявили листування керівників єпархії зі своїми московськими кураторами, в яких вони отримують методички щодо "особливостей" проведення церковних літургій після повномасштабного вторгнення.

Представники РПЦ ставили завдання займатися дезінформацією щодо суспільно-політичної ситуації в Україні та ситуації на фронті. Від священників УПЦ куратори вимагали заперечувати збройну агресію Росії та розповідати про утиски "московської церкви".

Також у приміщенні була партія прокремлівської літератури, яка вихваляє Росію та закликає підтримати окупантів.

Під час огляду комп'ютерів керівництва єпархії знайшли фотокопії посвідчень загарбників, які брали участь у бойових діях проти українських військ.

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