Удар по гуртожитку в Харкові на Салтівці: нерозпізнаними залишаються 8 жертв

російські вбивці 17 серпня вдарили ракетою по гуртожитку у Харкові. Відомо, що загинули 18 людей.

Вісім вбитих не вдалось ідентифікувати. Про це повідомив речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко.

До теми Внаслідок обстрілу гуртожитку в Харкові загинули 18 людей, ще 45 постраждали

"У ході пошукових робіт 20 серпня було знайшли ще 3 тіла, зокрема серед цих загиблих – учитель праці з найближчої школи. Йому було 34 роки. Також під завалом знайшли тіло 39-річної жінки зі Львова. Одне тіло, знайдене вчора, неможливо впізнати – це лише дуже сильно пошкоджений тулуб. Загалом не ідентифікували вісім загиблих", – розповів Чубенко.

Речник додав, що рятувальники досі розбирають руїни гуртожитку.

Інші деталі обстрілу 17 серпня

Вороги вщент зруйнували гуртожиток на Салтівці. Там не було військових. Радниця голови Харківської ОВА Наталія Попова зазначила, що кількість постраждалих становить 45 людей. Серед них є діти.

"Більшість пацієнтів – середньої тяжкості. Однак є вкрай важкі. На жаль, одна людина загинула після прибуття до лікарні. Його реанімували 20 хвилин", – розповіла Попова для 24 каналу.

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Ще один обстріл гуртожитку

Окупанти 18 серпня вгатили по гуртожитку у Слобідському районі Харкова. Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив про 18 поранених.

Рятувальники 19 серпня завершити розбирати руїни. Вони знайшли тіла 6 людей. Серед них 11-річний хлопчик.

Міська влада Харкова оголосила 19 серпня днем жалоби через велику кількість вбитих містян.

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