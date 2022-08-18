Внаслідок обстрілу окупантів гуртожитку 17 серпня у Харкові загинули 7 осіб. А через атаку 18 серпня відомо про 3 жертви. У Краснограді зруйновано будинки, і там – 2 померлих.

Подія дня Вночі росіяни атакували Красноград на Харківщині: загинуло подружжя, осиротіла дитина

День жалоби у Харкові

За словами міського голови Ігора Терехова, 19 серпня у Харкові – день жалоби за загиблими після обстрілів окупантів у двох міських гуртожитках. Також цього дня оголосили жалобу у місті Красноград.

Нагадаємо, що вранці 18 серпня російські окупанти обстріляли Харків. Під прицілом були два райони Харкова – Слобідський та Холодногірський. За попередніми даними, загинули 3 особи, зокрема 12-річний хлопчик. 8 осіб, з яких 2 дитини, вдалося врятувати.

До цього ввечері 17 серпня росіяни атакували гуртожиток у Салтівському районі Харкова. У поліції заявили, що ракети випустили з ОТРК "Іскандер" 2020 року.

Ракетні удари по Харкову: останні новини

У Слобідському районі внаслідок потрапляння ворожої ракети сталася часткова руйнація чотириповерхового гуртожитку та покрівлі будівлі трамвайного депо. На місці події працюють рятувальники ДСНС. За попередніми даними, загинули 3 особи, зокрема 12-річний хлопчик. 8 осіб, з яких 2 дитини, вдалося врятувати.

У Салтівському районі рятувальники розбирають завали. Ймовірно, там є люди. Крім того, вибуховою хвилею пошкодило будинки поруч та низку автівок. Щонайменше сім людей загинули, 20 травмовано. Серед потерпілих – 12-річна дівчинка. Всіх травмованих було направлено до медзакладу.

Також минулої доби 17 серпня вночі під прицілом був Красноград. Там загинуло 2 людей. Співробітникам ДСНС вдалося врятувати дитину.

Вас може зацікавити – Ворог вдарив по двох гуртожитках Харкова, де жили люди: дивіться відео