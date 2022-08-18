Унаслідок ворожого обстрілу частково зруйновано гуртожиток. Наразі рятувальники розбирають завали.

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Що відомо про ранковий обстріл у Харкові

У Слобідському районі внаслідок потрапляння ворожої ракети сталася часткова руйнація чотириповерхового гуртожитку та покрівлі будівлі трамвайного депо. На місці події працюють рятувальники ДСНС.

За попередніми даними, загинули 3 особи, зокрема 12-річний хлопчик. 8 осіб, з яких 2 дитини, вдалося врятувати.

У Слобідському районі частково зруйновано гуртожиток / фото ДСНС України

Рятувальники розбирають завали на Салтівці

Також окупанти завдали ракетного удару 17 серпня по гуртожитку у Салтівському районі. Нині пошуково-рятувальна операція триває.

Як розповів речник ДСНС Євген Василенко, площа пожежі становить приблизно 600 квадратних метрів. Загалом врятовано чотирьох осіб.

На жаль, щонайменше сім людей загинули, 20 травмовано. Серед потерпілих – 12-річна дівчинка. Всіх травмованих було направлено до медзакладу,

– зазначив Василенко.

Він додав, що рятувальники розбирають завали. Ймовірно, там є люди. Крім того, вибуховою хвилею пошкодило будинки поруч та низку автівок.

"Роботи будуть тривати, поки завали не розчистять повністю та не вилучать тіла загиблих", – наголосив Василенко.

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Атака росіян на Харків

18 серпня рано-вранці російські окупанти обстріляли Харків. Під прицілом були два райони Харкова – Слобідський та Холодногірський. Вибухів було щонайменше п'ять.

У Холодногірському районі внаслідок атаки спалахнула адмінбудівля. За даними ДСНС, будинок вже почав обвалюватися. А біля нього палає приблизно 1,5 десятка машин.

Окрім цього, ввечері 17 серпня росіяни атакували гуртожиток у Салтівському районі Харкова. У поліції заявили, що ракети випустили з ОТРК "Іскандер" 2020 року.

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