Про це у коментарі 24 каналу розповів керівник поліції Харківської області. Відомо, що росія активно використовує оперативно-тактичнні ракетні комплекси "Іскандер" ще з початку війни.

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Що відомо про "Іскандери"

Оперативно-тактичні ракетні комплекси класу земля-земля, які вперше представили в 1999 році. За оцінками американських військових експертів, для ударів по Україні росіяни використовують "Іскандер-М".

У липня речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповідав, що – переважна більшість ракет, що запускалися, були саме "Іскандер". Він наголосив, що їх дуже важко збити.