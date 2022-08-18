Окрім того, у Краснограді зруйновані 3 житлові будинки та 12 будівель пошкоджено. Про це повідомила Державна служба надзвичайних ситуацій 18 серпня.

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У Краснограді загинули 2 людей

За попередніми даними, внаслідок обстрілів загинуло 2 особи. 3 людей, з них 1 дитину вдалось врятувати. Пожежі не було,

– мовиться в повідомленні.

Обстріли Харкова та області 17 серпня

Вночі ворог завдав ракетного обстрілу по Салтівському, Холодногірському та Слобідському районах Харкова та Красноградському районі області.

Унаслідок обстрілів були зруйновані та пошкоджені багатоповерхові та приватні житлові будинки, гуртожиток і будинок культури.

Гуртожиток у Слобідському районі росіяни атакували рано-вранці 18 серпня. За попередніми даними, там загинули 2 людей, ще 18 осіб постраждали. Пожежі на місці не було.

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