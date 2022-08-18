Кроме того, в Краснограде разрушены 3 жилых дома и 12 зданий повреждены. Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям 18 августа.

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В Краснограде погибли 2 человека

По предварительным данным, в результате обстрелов погибли 2 человека. 3 человека, из них 1 ребенка удалось спасти. Пожара не было,

– говорится в сообщении.

Обстрелы Харькова и области 17 августа

Ночью враг нанес ракетные обстрелы по Салтовскому, Холодногорскому и Слободскому районам Харькова и Красноградскому району области.

В результате обстрелов были разрушены и повреждены многоэтажные и частные жилые дома, общежитие и дом культуры.

Общежитие в Слободском районе россияне атаковали ранним утром 18 августа. По предварительным данным, там погибли 2 человека, еще 18 человек пострадали. Пожара на месте не было.

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