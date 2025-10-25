По Харкову влучив дрон: БпЛА "Молнія" міг нести FPV, бойова частина впала біля гуртожитку
- Росіяни атакували Харків 25 жовтня, використовуючи БпЛА "Молнія", який ніс два FPV-дрони. Один з них влучив у дах приватного будинку, інший – у фасад будівлі.
- Сам БпЛА "Молнія" впав на дах гуртожитку в Київському районі, його бойова частина впала поруч. На місці працюють вибухотехніки.
Росіяни атакували Харків удень 25 жовтня. Влучання все ж були в двох районах.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Ігоря Терехова.
Що відомо про атаку на Харків сьогодні?
Міський голова спершу написав, що є інформація про влучання БпЛА типу "Молнія" у Київському та Шевченківському районах Харкова. Пізніше і він, і глава ОВА Олег Синєгубов повідомляли тільки про Шевченківський район.
Але на 17:46 з'явилася уточнена інформація.
БпЛА типу "Молнія" виступав носієм для двох FPV-дронів. Один із них влучив у дах приватного будинку в Шевченківському районі, пошкоджено скління вікон. Інший FPV-дрон влучив у фасад будівлі також у Шевченківському районі. Сам носій – БпЛА "Молнія" – впав на дах гуртожитку в Київському районі. Бойова частина впала поруч із будівлею, на місці працюють вибухотехніки,
– розповів деталі Ігор Терехов.
П'ятеро людей звернулися до медиків із гострою реакцією на стрес.
Наслідки удару по Харкову 25 жовтня / Фото ХОВА
Наразі на місцях працюють профільні служби. Вони обстежують території і фіксують наслідки події.
Що писали ПС і монітори про удар?
О п'ятій вечора моніторингові спільноти написали, що "Молнія" локаційно не фіксується, але загроза для міста зберігається. Повітряні сили про це не інформували.
Росіяни змінили тактику?
На жаль, практика прикріплення FPV до безпілотника "Молнія" не нова.
Про те, що росіяни почали застосовувати БпЛА "Молнія" як носій FPV, написав 4 червня фахівець із радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов.
Влітку Вадим Кушніков, оглядач порталу "Мілітарний", розповів Суспільному, що окупанти дістали можливість закидувати більш точні у застосуванні дрони на більші відстані. На його думку, росіяни використовують "Молнію" як ретранслятор, який дозволяє пілотам не втрачати зв'язок з FPV.
"Дрон-матка, "Молнія", ще виконує функцію ретранслятора для того, щоб тримати зв'язок між оператором та FPV-дроном, який і виступає в якості основного засобу для ураження. Сама "Молнія" просто десь падає потім", – говорив Кушніков.
Утім, "Флеш" вважає, що про повноцінну матку-ретранслятор не йдеться, адже "Молнія" одноразова.