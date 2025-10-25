По Харкову влучив дрон: БпЛА "Молнія" міг нести FPV, бойова частина впала біля гуртожитку

Росіяни атакували Харків удень 25 жовтня. Влучання все ж були в двох районах.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Ігоря Терехова.

Що відомо про атаку на Харків сьогодні?

Міський голова спершу написав, що є інформація про влучання БпЛА типу "Молнія" у Київському та Шевченківському районах Харкова. Пізніше і він, і глава ОВА Олег Синєгубов повідомляли тільки про Шевченківський район.

Але на 17:46 з'явилася уточнена інформація.

БпЛА типу "Молнія" виступав носієм для двох FPV-дронів. Один із них влучив у дах приватного будинку в Шевченківському районі, пошкоджено скління вікон. Інший FPV-дрон влучив у фасад будівлі також у Шевченківському районі. Сам носій – БпЛА "Молнія" – впав на дах гуртожитку в Київському районі. Бойова частина впала поруч із будівлею, на місці працюють вибухотехніки,

– розповів деталі Ігор Терехов.

П'ятеро людей звернулися до медиків із гострою реакцією на стрес.



Наслідки удару по Харкову 25 жовтня / Фото ХОВА

Наразі на місцях працюють профільні служби. Вони обстежують території і фіксують наслідки події.

Що писали ПС і монітори про удар?

О п'ятій вечора моніторингові спільноти написали, що "Молнія" локаційно не фіксується, але загроза для міста зберігається. Повітряні сили про це не інформували.

