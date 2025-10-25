Укр Рус
По Харкову влучив дрон: БпЛА "Молнія" міг нести FPV, бойова частина впала біля гуртожитку
25 жовтня, 17:37
3

По Харкову влучив дрон: БпЛА "Молнія" міг нести FPV, бойова частина впала біля гуртожитку

Ірина Чеботнікова
Основні тези
  • Росіяни атакували Харків 25 жовтня, використовуючи БпЛА "Молнія", який ніс два FPV-дрони. Один з них влучив у дах приватного будинку, інший – у фасад будівлі.
  • Сам БпЛА "Молнія" впав на дах гуртожитку в Київському районі, його бойова частина впала поруч. На місці працюють вибухотехніки.

Росіяни атакували Харків удень 25 жовтня. Влучання все ж були в двох районах.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Ігоря Терехова.

Що відомо про атаку на Харків сьогодні?

Міський голова спершу написав, що є інформація про влучання БпЛА типу "Молнія" у Київському та Шевченківському районах Харкова. Пізніше і він, і глава ОВА Олег Синєгубов повідомляли тільки про Шевченківський район.

Але на 17:46 з'явилася уточнена інформація.

БпЛА типу "Молнія" виступав носієм для двох FPV-дронів. Один із них влучив у дах приватного будинку в Шевченківському районі, пошкоджено скління вікон. Інший FPV-дрон влучив у фасад будівлі також у Шевченківському районі. Сам носій – БпЛА "Молнія" – впав на дах гуртожитку в Київському районі. Бойова частина впала поруч із будівлею, на місці працюють вибухотехніки, 
– розповів деталі Ігор Терехов.

П'ятеро людей звернулися до медиків із гострою реакцією на стрес. 


Наслідки удару по Харкову 25 жовтня / Фото ХОВА

Наразі на місцях працюють профільні служби. Вони обстежують території і фіксують наслідки події.

Що писали ПС і монітори про удар?

О п'ятій вечора моніторингові спільноти написали, що "Молнія" локаційно не фіксується, але загроза для міста зберігається. Повітряні сили про це не інформували.

Росіяни змінили тактику?

  • На жаль, практика прикріплення FPV до безпілотника "Молнія" не нова.

  • Про те, що росіяни почали застосовувати БпЛА "Молнія" як носій FPV, написав 4 червня фахівець із радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов.

  • Влітку Вадим Кушніков, оглядач порталу "Мілітарний", розповів Суспільному, що окупанти дістали можливість закидувати більш точні у застосуванні дрони на більші відстані. На його думку, росіяни використовують "Молнію" як ретранслятор, який дозволяє пілотам не втрачати зв'язок з FPV.

  • "Дрон-матка, "Молнія", ще виконує функцію ретранслятора для того, щоб тримати зв'язок між оператором та FPV-дроном, який і виступає в якості основного засобу для ураження. Сама "Молнія" просто десь падає потім", – говорив Кушніков.

  • Утім, "Флеш" вважає, що про повноцінну матку-ретранслятор не йдеться, адже "Молнія" одноразова. 