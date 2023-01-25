Активні обстріли на Сумщині: 3 причини, чому люди не евакуюються

Про це 24 Каналу повідомив головний редактор "Суспільне.Суми" Андрій Крамченков. Обстрілами росіяни вражають прикордонні села на відстань, яку їм дозволяє озброєння.

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23 січня під обстрілом опинилися 9 громад Сумської області. За словами Крамченкова, такі дані говорять про високу інтенсивність обстрілів.

Було декілька днів, які умовно можна назвати спокійними, коли ніч проходила без обстрілів або з 15 пострілами з міномета. У погані дні у нас доходить до 200 пострілів з різного виду зброї. В найгірші – росіяни можуть вивалити 150 артилерійських пострілів на одне прикордонне село,

– додав журналіст.

Інтенсивність обстрілів

Найбільше Сумщину обстрілюють із 120-міліметрових мінометів, використовують також САУ, ствольну артилерію, зрідка "Гради", ще рідше — некеровані ракети з гвинтокрилів. Обстрілюють зокрема і енергетичну інфраструктуру.

Журналіст переконаний, якби росіяни мали достатню кількість снарядів, вони б обстрілювали громади так само інтенсивно, як влітку. Він припускає, що ті відчувають зарядний голод, накопичують певну кількість нарядів і лише потім працюють, тому інтенсивність обстрілів не однорідна.

Крамченков про обстріли Сумщини: дивитись відео

Чому місцеві не евакуюються

Крамченков зауважив, що організованого процесу евакуації в області немає. Однак дороги відкриті, самостійно виїхати потягом, приватним транспортом, автобусом у жителів можливість є.

Коли журналіст, їздить знімати наслідки обстрілів громад Сумщини, він ставить питання про евакуацію місцевим мешканцям. Свою відмову від евакуації вони пояснюють тим, що їм "нікуди їхати і нема за що".

Можливо, якби вони мали якийсь план, запропонований владою чи волонтерами, люди виїжджали б більш активно. Тобто ви їдете таким автобусом в таке місце, там у вас тимчасове житло на такий період, фінансова підтримка тощо,

– додав спікер.

Друга за розповсюдженістю відповідь – "куди ми поїдемо, в нас он корови". Третя – "це наша земля, чому ми маємо з неї їхати, хай росіяни звідси йдуть".

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