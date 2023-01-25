Активні обстріли на Сумщині: 3 причини, чому люди не евакуюються
Росіяни обстрілюють українські прикордонні громади. Однак інтенсивність обстрілів змінилася, це може свідчити про снарядний голод ворога.
Про це 24 Каналу повідомив головний редактор "Суспільне.Суми" Андрій Крамченков. Обстрілами росіяни вражають прикордонні села на відстань, яку їм дозволяє озброєння.
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23 січня під обстрілом опинилися 9 громад Сумської області. За словами Крамченкова, такі дані говорять про високу інтенсивність обстрілів.
Було декілька днів, які умовно можна назвати спокійними, коли ніч проходила без обстрілів або з 15 пострілами з міномета. У погані дні у нас доходить до 200 пострілів з різного виду зброї. В найгірші – росіяни можуть вивалити 150 артилерійських пострілів на одне прикордонне село,
– додав журналіст.
Інтенсивність обстрілів
Найбільше Сумщину обстрілюють із 120-міліметрових мінометів, використовують також САУ, ствольну артилерію, зрідка "Гради", ще рідше — некеровані ракети з гвинтокрилів. Обстрілюють зокрема і енергетичну інфраструктуру.
Журналіст переконаний, якби росіяни мали достатню кількість снарядів, вони б обстрілювали громади так само інтенсивно, як влітку. Він припускає, що ті відчувають зарядний голод, накопичують певну кількість нарядів і лише потім працюють, тому інтенсивність обстрілів не однорідна.
Крамченков про обстріли Сумщини: дивитись відео
Чому місцеві не евакуюються
Крамченков зауважив, що організованого процесу евакуації в області немає. Однак дороги відкриті, самостійно виїхати потягом, приватним транспортом, автобусом у жителів можливість є.
Коли журналіст, їздить знімати наслідки обстрілів громад Сумщини, він ставить питання про евакуацію місцевим мешканцям. Свою відмову від евакуації вони пояснюють тим, що їм "нікуди їхати і нема за що".
Можливо, якби вони мали якийсь план, запропонований владою чи волонтерами, люди виїжджали б більш активно. Тобто ви їдете таким автобусом в таке місце, там у вас тимчасове житло на такий період, фінансова підтримка тощо,
– додав спікер.
Друга за розповсюдженістю відповідь – "куди ми поїдемо, в нас он корови". Третя – "це наша земля, чому ми маємо з неї їхати, хай росіяни звідси йдуть".
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