В "Укренерго" відповіли, чи очікувати дефіциту в енергосистемі найближчими днями
В енергосистемі України станом на 28 листопада відсутній дефіцит. Найближчими днями не очікують дефіциту електроенергії.
Про це в ефірі "Радіо Свобода" повідомив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький. За його словами, через те, що цього тижня температура не така низька, як минулого, тому споживання електроенергії менше.
Читайте також Посилюємо енергетичну стійкість: Шмигаль повідомив про важливе рішення для України
"Цього тижня через не такі низькі температури, які були минулого тижня, споживання менше. Найближчими днями не очікуємо дефіциту", – заявив він.
Водночас згідно із прогнозами погоди наступного тижня варто очікувати похолодання. Кудрицький зазначив, що очікується збільшення споживання електроенергії, тому знову може виникнути дефіцит.
Енергосистема України: останні новини
- Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що наша держава усіма силами посилює енергетичну стійкість. Українська енергомережа об'єдналася з європейською ще у березні 2022 року. Україна отримала "енергетичний безвіз". Регіональна група ENTSO-E в Брюсселі ухвалила рішення про переведення України з тимчасового режиму на постійну синхронізацію.
- За словами міністра, ухвалили рішення, яке дозволяє з Європи імпортувати до 1700 МВт електроенергії. Він зауважив, що це додаткові 500 МВт, які допомагатимуть нашій державі покривати можливий дефіцит на зимовий період.
- У ДТЕК повідомляли, що частину території України на вихідних накрила негода, тому можуть бути проблеми з електроенергією. Українські енергетики переходять у посилений режим роботи та готуються ліквідовувати наслідки аварій, якщо вони виникатимуть.
- Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко зауважив, що при температурах мінус 8, мінус 10, мінус 15 градусів Україна матиме серйозний дефіцит електроенергії у пікові години. Така ситуація вже була протягом кількох днів, але ми перекрили нестачу завдяки допомозі європейських партнерів. "Укренерго" оперативно отримувало аварійну допомогу від Польщі, Румунії та Словаччини.