Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко під час брифінгу відповів на питання щодо обмежень електроенергії, інформує 24 Канал.

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Яку ситуацію з електроенергією передбачають

За розрахунками Центру, при температурах мінус 8, мінус 10, мінус 15 градусів Україна залізно матиме дуже серйозний дефіцит у пікові години. Харченко зазначив, що така ситуація вже була протягом кількох днів, та ми перекрили нестачу завдяки допомозі європейських партнерів.

Харченко зауважив, що Укренерго оперативно отримувало аварійну допомогу від Польщі, Румунії та Словаччини.

І тут є лише два шляхи: або українці почнуть заощаджувати самі й реально вимикати бойлери, праски тощо, або доведеться вимикати за графіками,

– сказав він.

Харченко заявив, що якщо в кожному приватному господарстві будуть економно споживати електроенергію, це дасть необхідний ефект.

За його словами, у нас 1 мільйон квартир у багатоквартирних будинках. Якщо в кожній квартирі заощадять 3 – 4 кіловати, це вже буде дуже помітний результат для енергосистеми.

Директор Центру досліджень енергетики розповів, що європейська енергосистема має певні обмеження в перетинах з українською, тому в якийсь момент настане час, що доведеться обмежувати споживання в пікові години.

Проте він наголосив, що не йдеться про "апокаліпсис". За його словами, можливе обмеження енергопостачання на дві-три години в пік споживання орієнтовно з 08:00 до 10:00 і з 17:00 до 21:00.

Експерт також звернув увагу, що великі промислові споживачі пішли в ремонти або обмежили споживання електроенергії на зиму, щоб більше ресурсу залишалося на потреби населення.

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