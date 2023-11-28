Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко во время брифинга ответил на вопросы, касающиеся ограничений электроэнергии, информирует 24 Канал.

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Какую ситуацию с электроэнергией предвидят

По расчетам Центра, при температурах минус 8, минус 10, минус 15 градусов у Украины железно будет очень серьезный дефицит в пиковые часы. Харченко отметил, что такая ситуация уже была в течение нескольких дней, и мы перекрыли недостаток благодаря помощи европейских партнеров.

Харченко сказал, что Укрэнерго оперативно получало аварийную помощь от Польши, Румынии и Словакии.

И здесь есть только два пути: либо украинцы начнут экономить сами и реально выключать бойлеры, утюги и т.д., либо придется выключать по графикам,

– сказал он.

Харченко заявил, что если в каждом частном хозяйстве будут экономно потреблять электроэнергию, это даст необходимый эффект.

По его словам, у нас 1 миллион квартир в многоквартирных домах. Если в каждой квартире сэкономят 3 – 4 киловатт, это уже будет очень заметный результат для энергосистемы.

Директор Центра исследований энергетики рассказал, что европейская энергосистема имеет определенные ограничения в пересечениях с украинской, поэтому в какой-то момент придется ограничивать потребление в пиковые часы.

Однако он подчеркнул, что речь не идет об "апокалипсисе". По его словам, возможно ограничение энергоснабжения на два – три часа в пик потребления ориентировочно с 08:00 до 10:00 и с 17:00 до 21:00.

Эксперт также обратил внимание, что крупные промышленные потребители ушли на ремонт или ограничили потребление электроэнергии на зиму, чтобы больше ресурса оставалось на нужды населения.

В каких случаях возможны отключения света в Украине.