За прогнозами синоптиків в Києві, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях очікується негода. Тому енергетики переходять в посилений режим роботи та готуються ліквідовувати наслідки аварій в разі їх виникнення.

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В Одесі попередили про ймовірні проблеми зі світлом

У ДТЕК Одеські електромережі попередили про загрозу відключення світла через негоду. Зокрема, складні погодні умови можуть призвести до обриву проводів і відключень світла.

Енергетики нагадали, що синоптики прогнозують в Одеській області погіршення погоди. Зокрема, в регіоні очікуються сильні снігопади, хуртовини та посилення вітру.

Яка ситуація зі світлом у Києві

У столиці України, за прогнозами синоптиків, теж очікується негода. Тому енергетики переходять в посилений режим роботи.

Водночас у столиці через наймасовішу атаку дронів на Київ без світла залишились 151 житловий будинок, 75 домівок приватного сектору, 12 установ.

Однак у Київській МВА повідомили, що наразі електропостачання відновлене. У столиці обійшлося без аварійних відключень і обмеження на разі не плануються.

Де ще проблеми зі світлом через негоду

У Міністерстві енергетики 25 листопада повідомили, що через погодні умови без електроенергії 5 населених пунктів у Закарпатській області. Без світла 1,7 тисячі клієнтів.

Також через погодні умови й бойові дії без світла залишаються 69 населених пунктів (17 тисяч абонентів) у Харківській області. Там ведуться роботи з відновлення електропостачання.

Всього в Україні через бойові дії та негоду без світла були 456 населених пунктів.