В Укренерго повідомили, що ситуація є складною. Оскільки в енергосистемі вже дефіцит, а споживання електроенергії лише продовжує зростати.

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В Укренерго звернулися до українців

Дефіцит електроенергії в Україні з'явився ще вчора, 22 листопада. Україні довелося звернутися до сусідніх країн – оператори систем передач Румунії, Словаччини та Польщі надали аварійну допомогу нашій енергосистемі.

Закликаємо українців ощадливо споживати електроенергію протягом доби. Не вмикайте одночасно потужні електропристрої, вимикайте світло в порожніх приміщеннях, перенесіть прання на нічні години,

– сказали в Укренерго.



Скільки споживають енергоприлади / Інфографіка 24 Каналу

Чи будуть вимикати світло в домівках

У відомстві повідомили, що Диспетчерський центр Укренерго наразі шукає можливості покриття дефіциту. В Укренерго наголоси, що відключення споживачів наразі не прогнозується.

Чому в Україні виник дефіцит електроенергії

Від 22 листопада в енергосистемі України було зафіксовано дефіцит електроенергії. Через похолодання збільшилось споживання – це додаткове навантаження на електростанції. Через перевантаження кілька блоків теплових електростанцій зупинилися та вийшли в аварійний ремонт.

Нині ситуація залишається складною – ремонт на цих блоках досі триває.

Важливо розуміти, що частину енергоблоків ще відбудовують після влучань російських ракет і дронів, а відновлені не можуть нести таке ж навантаження, як до пошкодження.