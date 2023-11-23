У Центрі дослідження енергетики наголосили, що це може статися у випадку похолодання. Якщо температура повітря опуститься до -8...-10 градусів, українцям доведеться знову дістати ліхтарі та повербанки.

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Водночас наразі мовиться про вимкнення на годину – дві. Тому завчасно панікувати не варто.

В Україні вже зафіксували дефіцит в енергосистемі

Упродовж дня 22 листопада повідомили, що в енергосистемі зафіксовано дефіцит електроенергії. Окрім того, наголошували, що під вечір він може ще більше зрости. Назвали такі причини:

збільшення споживання через похолодання;

підвищена аварійність блоків електростанцій;

недостатність обсягів імпорту електроенергії з ЄС.

Людей просять бути відповідальними.

Закликаємо українців ощадливо споживати електроенергію протягом доби. Не вмикайте одночасно потужні електропристрої, вимикайте світло в порожніх приміщеннях, перенесіть прання на нічні години,

– наголосили в Укренерго.

Тим часом в Укргідрометцентрі наголосили, що температура повітря опуститься вже цієї ночі. Прогнозують до -15 на Сході. Тим часом вдень температура опуститься до -9. Найпрохолодніше буде на Луганщині.