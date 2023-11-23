У Центрі дослідження енергетики наголосили, що це може статися у випадку похолодання. Якщо температура повітря опуститься до -8...-10 градусів, українцям доведеться знову дістати ліхтарі та повербанки.
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Водночас наразі мовиться про вимкнення на годину – дві. Тому завчасно панікувати не варто.
В Україні вже зафіксували дефіцит в енергосистемі
Упродовж дня 22 листопада повідомили, що в енергосистемі зафіксовано дефіцит електроенергії. Окрім того, наголошували, що під вечір він може ще більше зрости. Назвали такі причини:
- збільшення споживання через похолодання;
- підвищена аварійність блоків електростанцій;
- недостатність обсягів імпорту електроенергії з ЄС.
Людей просять бути відповідальними.
Закликаємо українців ощадливо споживати електроенергію протягом доби. Не вмикайте одночасно потужні електропристрої, вимикайте світло в порожніх приміщеннях, перенесіть прання на нічні години,
– наголосили в Укренерго.
Тим часом в Укргідрометцентрі наголосили, що температура повітря опуститься вже цієї ночі. Прогнозують до -15 на Сході. Тим часом вдень температура опуститься до -9. Найпрохолодніше буде на Луганщині.