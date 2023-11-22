У Києві 22 листопада випав перший сніг, в інших регіонах це сталося раніше. Морози відтепер будуть і вдень, а разом із ними і ожеледиця. Вдягайтеся тепліше і будьте пильні, адже попереджають про можливе погіршення руху транспорту.
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Якою буде погода в Україні 23 листопада
Синоптики прогнозують хмарність. Вночі у південно-східній, вдень у північній частині невеликий сніг та мокрий сніг, на решті території без опадів. В Україні, крім Закарпаття, Прикарпаття та півдня країни, на дорогах місцями ожеледиця.
Вітер південно-західний, 5-10 метрів на секунду, вдень у західних та північних областях пориви 15-20 метрів на секунду, в Карпатах 25 метрів на секунду.
Температура у східних областях вночі -10...-15 градусів морозу, вдень -2...-7 градусів, на решті території вночі -4...-9 градусів, удень від -2 до +3 градусів. На півдні країни та Закарпатті вночі 0...-5, удень 0...+5 градусів.
Погода в Києві та столичному регіоні
Тут буде хмарно, вночі без опадів, а вдень прогнозують невеликий мокрий сніг. На дорогах ожеледиця.
Вітер південно-західний, 5-10 метрів на секунду, вдень пориви 15-20 метрів на секунду.
Температура по області вночі -4...-9 градусів, удень від -2 до +3 градусів. У Києві вночі -6...-8 градусів, вдень близько нуля.
У ДСНС також попереджають про можливі ускладнення руху на дорогах. Там указують, що вдень у Києві, західних та північних областях прогнозують пориви 15-20 метрів на секунду, в Карпатах – 25 метрів на секунду. У столиці та Київській області також очікується на дорогах ожеледиця.
Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць. Закликаємо пішоходів і водіїв бути пильними й дотримуватися ПДР та елементарних правил безпеки,
– наголошують рятувальники.
Попередження про небезпечні метеорологічні явища в Україні
23 листопада вдень у західних та північних областях пориви вітру 15-20 метрів на секунду, в Карпатах 25 метрів на секунду. Оголошено І рівень небезпечності, жовтий. Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць.
Жовтий рівень небезпеки в Україні на 23 листопада / Укргідрометцентр
Погода в обласних центрах
- Київ -1...+1
- Ужгород +2...+4
- Львів +1...+3
- Івано-Франківськ +3...+5
- Тернопіль +1...+3
- Чернівці +2...+4
- Хмельницький +1...+3
- Луцьк +1...+3
- Рівне +1...+3
- Житомир 0...+2
- Вінниця 0...+2
- Одеса +3...+5
- Миколаїв +2...+4
- Херсон +2...+4
- Сімферополь +4...+6
- Кропивницький -1...+1
- Черкаси 0...+2
- Чернігів -1...+1
- Суми -4...-2
- Полтава 0...-2
- Дніпро -1...+1
- Запоріжжя 0...-2
- Донецьк -6...-4
- Луганськ -9...-7
- Харків -6...-4
Прогноз погоди в Україні на 23 листопада / Укргідрометцентр