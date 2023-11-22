В Киеве 22 ноября выпал первый снег, в других регионах это произошло раньше. Морозы теперь будут и днем, а вместе с ними и гололедица. Одевайтесь теплее и будьте бдительны, ведь предупреждают о возможном ухудшении движения транспорта.

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Какая будет погода в Украине 23 ноября

Синоптики прогнозируют облачность. Ночью в юго-восточной, днем в северной части небольшой снег и мокрый снег, на остальной территории без осадков. В Украине, кроме Закарпатья, Прикарпатья и юга страны, на дорогах местами гололедица.

Ветер юго-западный, 5-10 метров в секунду, днем в западных и северных областях порывы 15-20 метров в секунду, в Карпатах 25 метров в секунду.

Температура в восточных областях ночью -10...-15 градусов мороза, днем -2...-7 градусов, на остальной территории ночью -4...-9 градусов, днем от -2 до +3 градусов. На юге страны и Закарпатье ночью 0...-5, днем 0...+5 градусов.

Погода в Киеве и столичном регионе

Здесь будет облачно, ночью без осадков, а днем прогнозируется небольшой мокрый снег. На дорогах гололедица.

Ветер юго-западный, 5-10 метров в секунду, днем порывы 15-20 метров в секунду.

Температура по области ночью -4…-9 градусов, днем от -2 до +3 градусов. В Киеве ночью -6...-8 градусов, днем около нуля.

Важно! В столице на дорогах будет гололедица, а днем порывы ветра 15-20 метров в секунду. Поэтому объявлен I уровень опасности, желтый. Будьте внимательны, ведь погодные условия могут привести к ухудшению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

В ГСЧС также предупреждают о возможных осложнениях движения на дорогах. Там указывают, что днем в Киеве, западных и северных областях прогнозируют порывы 15-20 метров в секунду, в Карпатах – 25 метров в секунду. В столице и Киевской области также ожидается на дорогах гололедица.

Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц. Призываем пешеходов и водителей быть бдительными и соблюдать ПДД и элементарные правила безопасности,

– отмечают спасатели.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Украине

23 ноября днем в западных и северных областях порывы ветра 15-20 метров в секунду, в Карпатах 25 метров в секунду. Объявлен I уровень опасности, желтый. Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.



Желтый уровень опасности в Украине на 23 ноября / Укргидрометцентр

Погода в областных центрах

Киев -1...+1

Ужгород +2...+4

Львов +1...+3

Ивано-Франковск +3...+5

Тернополь +1...+3

Черновцы +2...+4

Хмельницкий +1...+3

Луцк +1...+3

Ровно +1...+3

Житомир 0...+2

Винница 0...+2

Одесса +3...+5

Николаев +2...+4

Херсон +2...+4

Симферополь +4...+6

Кропивницкий -1...+1

Черкассы 0...+2

Чернигов -1...+1

Сумы -4...-2

Полтава 0...-2

Днепр -1...+1

Запорожье 0...-2

Донецк -6...-4

Луганск -9...-7

Харьков -6...-4



Прогноз погоды в Украине на 23 ноября / Укргидрометцентр