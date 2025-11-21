"Вже скоро відключень світла стане менше": Свириденко зробила заяву

Внаслідок постійних обстрілів української енергетичної інфраструктури у всіх областях діють графіки відключення світла. В уряді кажуть, що обмежень скоро буде менше.

21 листопада прем'єр-міністр Юлія Свириденко провела нараду з урядовцями та головами обласних військових адміністрацій щодо ситуації з енергопостачанням для громад, передає 24 Канал.

Коли відключень світла поменшає?

Представники уряду заслухади доповіді про ситуацію із забезпеченням світлом і теплом людей та критичної інфраструктури на місцях.

Чиновники обговорили шляхи скорочення тривалості відключень.

Поставила відповідні задачі міністерствам, компаніям та керівникам ОВА. Очікуємо на скорочення відключень у найближчі дні,

– наголосила Свириденко.

Яка ситуація в енергосистемі України?