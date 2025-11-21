"Вже скоро відключень світла стане менше": Свириденко зробила заяву
- Прем'єр-міністр Юлія Свириденко провела нараду щодо ситуації з енергопостачанням у різних областях.
- Очікується скорочення відключень світла у найближчі дні.
Внаслідок постійних обстрілів української енергетичної інфраструктури у всіх областях діють графіки відключення світла. В уряді кажуть, що обмежень скоро буде менше.
21 листопада прем'єр-міністр Юлія Свириденко провела нараду з урядовцями та головами обласних військових адміністрацій щодо ситуації з енергопостачанням для громад, передає 24 Канал.
Коли відключень світла поменшає?
Представники уряду заслухади доповіді про ситуацію із забезпеченням світлом і теплом людей та критичної інфраструктури на місцях.
Чиновники обговорили шляхи скорочення тривалості відключень.
Поставила відповідні задачі міністерствам, компаніям та керівникам ОВА. Очікуємо на скорочення відключень у найближчі дні,
– наголосила Свириденко.
Яка ситуація в енергосистемі України?
- Після масованого обстрілу 19 листопада у багатьох регіонах тривалість відключень світла на день зросла.
- Вимкнень побільшало, бо електроенергію від атомних станцій дедалі важче доставляти. Про це розповів глава компанії Yasno Сергій Коваленко. Росія атакує не тільки енергостанції, а й електромережі, через що енергію від працюючих АЕС доводиться передавати по пошкоджених лініях. Похолодання збільшує споживання електрики, і навантаження на систему стає ще більшим.
- Внаслідок постійних російських ударів по енергооб'єктах в Україні пошкоджено всі великі ТЕС та ГЕС. Ворожі атаки знизили їхні можливості виробляти електроенергію. Міністерство енергетики заявило, що Україна не експортує електроенергію, а використовує її для внутрішнього споживання.